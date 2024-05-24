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Вакансії "з бронюванням" — яких фахівців зараз шукають компанії

24 травня 2024 11:39
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Робота з бронюванням — яких фахівців шукають компанії у травні
Працівники в офісі. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні на хвилі останніх тенденцій щодо посилення мобілізації в країні та актуальності бронювання працівників для нормального функціонування підприємств під час війни кадрові портали почали акцентувати увагу на таких вакансіях. Деякі сайти додали опцію "з бронюванням".

Про те, яким фахівцям гарантують таке право, дослідило видання Oboz.ua.

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Яких фахівців готові забронювати у травні 2024 року

Днями на порталі з пошуку роботи Work.ua, з'явилась нова функція — швидкий пошук пропозицій роботи із можливістю бронювання працівників. Тепер, натиснувши на спеціальну позначку, портал відфільтрує необхідні вакансії без особливих зусиль.

Як повідомляє видання, бронювати співробітників можуть не всі компанії. Ті роботодавці, які мають таку можливість, почали використовувати це як конкурентну перевагу в пошуках персоналу.

На порталі можна знайти пропозиції роботи з можливістю бронювання для різноманітних спеціальностей. Зокрема, зараз гарантію можуть отримати такі фахівці:

  • касири в супермаркетах;
  • охоронці закладів;
  • правозахисники;
  • піарники;
  • різноробочі.

 

робота бронювання
Вакансії з бронюванням. Джерело: Work.ua
робота бронювання
Вакансії з бронюванням. Джерело: Work.ua
робота бронювання
Вакансії з бронюванням. Джерело: Work.ua

Проблеми з дефіцитом кадрів в галузях економіки

Раніше у Всеукраїнській аграрній раді (ВАР) наголосили на важливості прискорення процесу бронювання. Проблема полягає в тому, що процес бронювання може тривати місяці, тоді як мобілізація співробітників займає лічені дні.

Також спостерігаються негативні тенденції у сфері логістики. В Асоціації міжнародних автоперевізників України (АсМАП) заявили, що зараз міжнародними перевізниками заброньовано від мобілізації менш ніж 5% працівників. Водночас, водії, у яких немає бронювання, відмовляються відправлятися в рейси.

Фіксують проблеми у будівельній галузі. Зараз забудовники витрачають на 50% більше часу на пошук працівників. Як повідомили у Конфедерації роботодавців України, у будівельній сфері за час війни було втрачено більш ніж 100 тис. робітників.

Зараз в країні необхідний баланс між виконанням завдання з мобілізації для оборони країни та збереженням робочої сили для підтримки економіки.

Що ще варто знати

Нагадаємо, нове законодавство почне офіційно регулювати роботу домашніх працівників. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний законопроєкт.

Раніше ми писали, що українське законодавство передбачає надання низки пільг для ветеранів у разі працевлаштування. Відомо, на яку підтримку можуть розраховувати Захисники й Захисниці у 2024 році.

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