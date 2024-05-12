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Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

12 травня 2024 17:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників
Працівники ТЦК спілкуються з чоловіком. Ілюстративне фото: Львівський ТЦК
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Кабінет міністрів України продовжив бронювання від мобілізації для ще однієї категорії працівників. Йдеться про залізничників.

Про це йдеться у постанові Кабміну №492 від 3 травня 2024 року.

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Бронювання від мобілізації

Постановою уряду ухвалено рішення щодо бронювання працівників державних акціонерних товариств у сфері залізничного транспорту. Відповідний документ підписав прем'єр України Денис Шмигаль.

Бронювання продовжили до червня 2024 року.

"Установити, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації надані військовозобов’язаним працівникам державних акціонерних товариств, що здійснюють діяльність у сфері залізничного транспорту, відповідними рішеннями Міністерства економіки згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 р. № 76 "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації на воєнний час" (Офіційний вісник України, 2023 р., № 15, ст. 940), які не закінчилися на день прийняття цієї постанови, продовжуються автоматично на один місяць", — йдеться в документі.

Нагадаємо, через воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні деякі категорії працівників мають право на відстрочку від призову на військову службу. Новий закон про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня, розширив перелік професій, представників яких можуть забронювати. 

Також Кабмін переклав на Міноборони повноваження Генерального штабу ЗСУ щодо бронювання від мобілізації. Тепер відомство отримало повноваження розгляду та погодження розроблених держорганами списків військовозобов'язаних, яких забронювали на період мобілізації та на воєнний час.

Кабінет міністрів
Укрзалізниця
Україна
мобілізація
бронювання

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