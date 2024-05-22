Мобилизация в Украине - кадровые сайты предлагают работу с бронированием

Вакансии с бронированием — на кадровых сайтах появились новые предложения
В Украине на фоне усиления мобилизации кадровые порталы начали публиковать новые предложения по работе с возможностью бронирования. Так, в сервисе поиска работы Work.ua теперь есть новый раздел.
Об этом информирует пресс-центр компании.
Работа с бронированием работников
На портале теперь есть специальный фильтр с вакансиями, где указано, что компания предусматривает возможность бронирования работников.
Компании и раньше в описании вакансий указывали о возможности бронирования, однако делать это с новым функционалом будет удобнее.
"Сейчас находить сотрудников тяжело всем работодателям, в том числе и предприятиям, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности украинцев. Однако таким компаниям государство предоставляет возможность бронировать работников, и это может быть дополнительным преимуществом для кандидатов при поиске работы", — говорится в сообщении.
Учитывая это, Work.ua предусмотрел опцию указывать в вакансии, которую предприятие предоставляет бронирование работникам на конкретных должностях.
Ожидается, что работодатели смогут легче находить нужных людей в свои команды, а искатели работы — сразу видеть соответствующие предложения.
В пресс-службе добавляют, что предложения работы с бронированием будут появляться в разделе по поиску работы "С бронированием работников".
Также можно найти, если включить специальный фильтр "Бронирование работников".
Сейчас на портале доступно более 800 подобных вакансий.
Следует отметить, что на днях постановлением правительство продолжило бронирование работникам государственных акционерных обществ в сфере железнодорожного транспорта.
Что еще стоит знать
Напомним, на украинском рынке труда есть ряд вакансий с высокими заработными платами без наличия высшего образования. Речь идет о рабочих профессиях с оплатой труда от 30 до 50 тыс. гривен.
Также мы писали, что в 2024 году заработная плата Верховной Рады повысилась в связи с ростом прожиточного минимума. Суммы стали больше сразу на несколько тысяч.
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