Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Вакансии с бронированием — на кадровых сайтах появились новые предложения arrow

Вакансии с бронированием — на кадровых сайтах появились новые предложения

22 мая 2024 13:35
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Мобилизация в Украине - кадровые сайты предлагают работу с бронированием
Человек за компьютером. Фото: mc.today
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине на фоне усиления мобилизации кадровые порталы начали публиковать новые предложения по работе с возможностью бронирования. Так, в сервисе поиска работы Work.ua теперь есть новый раздел.

Об этом информирует пресс-центр компании.

Читайте также:

Работа с бронированием работников

На портале теперь есть специальный фильтр с вакансиями, где указано, что компания предусматривает возможность бронирования работников.

Компании и раньше в описании вакансий указывали о возможности бронирования, однако делать это с новым функционалом будет удобнее.

 

вакансии бронирование работа
Источник: Work.ua

"Сейчас находить сотрудников тяжело всем работодателям, в том числе и предприятиям, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности украинцев. Однако таким компаниям государство предоставляет возможность бронировать работников, и это может быть дополнительным преимуществом для кандидатов при поиске работы", — говорится в сообщении.

Учитывая это, Work.ua предусмотрел опцию указывать в вакансии, которую предприятие предоставляет бронирование работникам на конкретных должностях.

Ожидается, что работодатели смогут легче находить нужных людей в свои команды, а искатели работы — сразу видеть соответствующие предложения.

В пресс-службе добавляют, что предложения работы с бронированием будут появляться в разделе по поиску работы "С бронированием работников".

 

вакансии бронирование работа
Источник: Work.ua

Также можно найти, если включить специальный фильтр "Бронирование работников".

Сейчас на портале доступно более 800 подобных вакансий.

Следует отметить, что на днях постановлением правительство продолжило бронирование работникам государственных акционерных обществ в сфере железнодорожного транспорта.

Что еще стоит знать

Напомним, на украинском рынке труда есть ряд вакансий с высокими заработными платами без наличия высшего образования. Речь идет о рабочих профессиях с оплатой труда от 30 до 50 тыс. гривен.

Также мы писали, что в 2024 году заработная плата Верховной Рады повысилась в связи с ростом прожиточного минимума. Суммы стали больше сразу на несколько тысяч.

работа
мобилизация
бронирование
рынок труда
вакансии

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

9 мая 2024

22:10 Стало известно, какая песня Евровидения установила рекорд в Spotify