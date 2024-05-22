Мобилизация в Украине - кадровые сайты предлагают работу с бронированием

Человек за компьютером. Фото: mc.today

В Украине на фоне усиления мобилизации кадровые порталы начали публиковать новые предложения по работе с возможностью бронирования. Так, в сервисе поиска работы Work.ua теперь есть новый раздел.

Об этом информирует пресс-центр компании.

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Работа с бронированием работников

На портале теперь есть специальный фильтр с вакансиями, где указано, что компания предусматривает возможность бронирования работников.

Компании и раньше в описании вакансий указывали о возможности бронирования, однако делать это с новым функционалом будет удобнее.

Источник: Work.ua

"Сейчас находить сотрудников тяжело всем работодателям, в том числе и предприятиям, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности украинцев. Однако таким компаниям государство предоставляет возможность бронировать работников, и это может быть дополнительным преимуществом для кандидатов при поиске работы", — говорится в сообщении.

Учитывая это, Work.ua предусмотрел опцию указывать в вакансии, которую предприятие предоставляет бронирование работникам на конкретных должностях.

Ожидается, что работодатели смогут легче находить нужных людей в свои команды, а искатели работы — сразу видеть соответствующие предложения.

В пресс-службе добавляют, что предложения работы с бронированием будут появляться в разделе по поиску работы "С бронированием работников".

Источник: Work.ua

Также можно найти, если включить специальный фильтр "Бронирование работников".

Сейчас на портале доступно более 800 подобных вакансий.

Следует отметить, что на днях постановлением правительство продолжило бронирование работникам государственных акционерных обществ в сфере железнодорожного транспорта.

Что еще стоит знать

Напомним, на украинском рынке труда есть ряд вакансий с высокими заработными платами без наличия высшего образования. Речь идет о рабочих профессиях с оплатой труда от 30 до 50 тыс. гривен.

Также мы писали, что в 2024 году заработная плата Верховной Рады повысилась в связи с ростом прожиточного минимума. Суммы стали больше сразу на несколько тысяч.