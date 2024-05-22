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Вакансії з бронюванням — на кадрових сайтах з'явились нові пропозиції

22 травня 2024 13:35
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Мобілізація в Україні — кадрові сайти пропонують роботу з бронюванням
Чоловік за комп'ютером. Фото: mc.today
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні на тлі посилення мобілізації кадрові портали почали публікувати нові пропозиції роботи із можливістю бронювання. Так, у сервісі пошуку роботи Work.ua тепер є новий розділ.

Про це інформує пресцентр компанії.

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Робота з бронюванням працівників

Так, на порталі тепер є спеціальний фільтр з вакансіями, де вказано, що компанія передбачає можливість бронювання працівників.

Компанії й раніше в описі вакансій вказували про можливість бронювання, проте нині робити це з новим функціоналом буде зручніше.

 

вакансії бронювання робота
Джерело: Work.ua

"Зараз знаходити співробітників важко всім роботодавцям, зокрема й підприємствам, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності українців. Однак таким компаніям держава надає можливість бронювати працівників, і це може бути додатковою перевагою для кандидатів під час пошуку роботи", — йдеться у повідомленні.

З огляду на це, Work.ua передбачив опцію вказувати у вакансії, що підприємство надає бронювання працівникам на конкретних посадах.

Очікується, що так роботодавці зможуть легше знаходити потрібних людей у свої команди, а шукачі роботи — одразу бачити відповідні пропозиції.

У пресслужбі додають, що пропозиції роботи з бронюванням будуть з'являтися у розділі з пошуку роботи "З бронюванням працівників".

 

вакансії бронювання робота
Джерело: Work.ua

Також можна знайти, якщо увімкнути спеціальний фільтр "Бронювання працівників".

Зараз на порталі доступні більш ніж 800 подібних вакансій.

Варто зауважити, що днями постановою уряд продовжив бронювання працівникам державних акціонерних товариств у сфері залізничного транспорту.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на українському ринку праці є низка вакансій з високими заробітними платами без вимоги наявності вищої освіти. Йдеться про робітничі професії із оплатою праці від 30 до 50 тис. гривень.

Також ми писали, що у 2024 році заробітні плати Верховної Ради підвищились у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму. Суми стали більші одразу на кілька тисяч.

робота
мобілізація
бронювання
ринок праці
вакансії

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