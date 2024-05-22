Мобілізація в Україні — кадрові сайти пропонують роботу з бронюванням

Вакансії з бронюванням — на кадрових сайтах з'явились нові пропозиції
В Україні на тлі посилення мобілізації кадрові портали почали публікувати нові пропозиції роботи із можливістю бронювання. Так, у сервісі пошуку роботи Work.ua тепер є новий розділ.
Про це інформує пресцентр компанії.
Робота з бронюванням працівників
Так, на порталі тепер є спеціальний фільтр з вакансіями, де вказано, що компанія передбачає можливість бронювання працівників.
Компанії й раніше в описі вакансій вказували про можливість бронювання, проте нині робити це з новим функціоналом буде зручніше.
"Зараз знаходити співробітників важко всім роботодавцям, зокрема й підприємствам, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності українців. Однак таким компаніям держава надає можливість бронювати працівників, і це може бути додатковою перевагою для кандидатів під час пошуку роботи", — йдеться у повідомленні.
З огляду на це, Work.ua передбачив опцію вказувати у вакансії, що підприємство надає бронювання працівникам на конкретних посадах.
Очікується, що так роботодавці зможуть легше знаходити потрібних людей у свої команди, а шукачі роботи — одразу бачити відповідні пропозиції.
У пресслужбі додають, що пропозиції роботи з бронюванням будуть з'являтися у розділі з пошуку роботи "З бронюванням працівників".
Також можна знайти, якщо увімкнути спеціальний фільтр "Бронювання працівників".
Зараз на порталі доступні більш ніж 800 подібних вакансій.
Варто зауважити, що днями постановою уряд продовжив бронювання працівникам державних акціонерних товариств у сфері залізничного транспорту.
Що ще варто знати
Нагадаємо, на українському ринку праці є низка вакансій з високими заробітними платами без вимоги наявності вищої освіти. Йдеться про робітничі професії із оплатою праці від 30 до 50 тис. гривень.
Також ми писали, що у 2024 році заробітні плати Верховної Ради підвищились у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму. Суми стали більші одразу на кілька тисяч.
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