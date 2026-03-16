Вениславский ответил, возможна ли мобилизация народных депутатов

Федор Вениславский. Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

Народный депутат Федор Вениславский отреагировал на предупреждение президента Украины Владимира Зеленского относительно отправки депутатов на фронт. По его мнению, заявления о потенциальной мобилизации не повысят мотивацию парламентариев к работе.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом член Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки сказал в эфире Radio NV.

Что сказал Вениславский о мобилизации нардепов

Заметим, что 14 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить законопроект о мобилизации нардепов, если те не хотят работать.

В свою очередь Вениславский реагируя на это отметил, что в условиях военного состояния нельзя прекратить полномочия Верховной Рады. По его словам, такие заявления являются исключительно политическими.

"Любые заявления относительно каких-то негативных последствий для депутатов, если они перестанут работать в Верховной Раде — я думаю, это политические заявления", — сказал нардеп.

Вениславский выразил сомнение относительно того, что такой шаг будет мотивировать парламентов для работы. Вместо этого он считает необходимым системный диалог во власти.

"Ключевая проблема, на мой взгляд, — это отсутствие системного откровенного диалога между представителями парламента, между нашей фракцией большинства, правительством, Офисом президента, возможно, о необходимости принятия тех или иных решений. И обоснование, почему они необходимы, и почему другие решения принимаются вопреки дефициту бюджета", — пояснил народный депутат свою позицию.

Также он высказался относительно того, будет ли и в дальнейшем монобольшинство в парламенте. По словам нардепа, формально юридически коалиция есть "по списочному составу".

"Депутаты голосуют по собственным убеждениям. И не обязательно быть принадлежащим к коалиции и голосовать вместе с коалицией. Каждый голосует так, как считает нужным", — резюмировал Федор Вениславский.

