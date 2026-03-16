Веніславський відповів, чи можлива мобілізація народних депутатів

Федір Веніславський. Фото: Віталій Носач/РБК-Україна

Народний депутат Федір Веніславський відреагував на попередження президента України Володимира Зеленського щодо відправки депутатів на фронт. На його думку, заяви про потенційну мобілізацію не підвищать мотивацію парламентарів до роботи.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це член Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки сказав в ефірі Radio NV.

Реклама

Читайте також:

Що сказав Веніславський про мобілізацію нардепів

Зауважимо, що 14 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий обговорити законопроєкт про мобілізацію нардепів, якщо ті не хочуть працювати.

У свою чергу Веніславський реагуючи на це наголосив, що в умовах воєнного стане не можна припинити повноваження Верховної Ради. За його словами, такі заяви є виключно політичними.

"Будь-які заяви щодо якихось негативних наслідків для депутатів, якщо вони перестануть працювати у Верховній Раді — я думаю, це політичні заяви", — сказав нардеп.

Веніславський висловив сумнів щодо того, що такий крок буде мотивувати парламентів для праці. Замість цього він вважає за необхідним системний діалог у владі.

"Ключова проблема, на мій погляд, — це відсутність системного відвертого діалогу між представниками парламенту, між нашою фракцією більшості, урядом, Офісом президента, можливо, про необхідність ухвалення тих чи інших рішень. І обґрунтування, чому вони необхідні, і чому інші рішення ухвалюються всупереч дефіциту бюджету", — пояснив народний депутат свою позицію.

Також він висловився щодо того, чи буде й надалі монобільшість у парламенті. За словами нардепа, формально юридично коаліція є "за списочним складом".

"Депутати голосують за власними переконаннями. І не обов’язково бути належним до коаліції і голосувати разом з коаліцією. Кожен голосує так, як вважає за потрібне", — резюмував Федір Веніславський.

