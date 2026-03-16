Головна Мобілізація Веніславський відповів, чи можлива мобілізація народних депутатів

Веніславський відповів, чи можлива мобілізація народних депутатів

Дата публікації: 16 березня 2026 04:30
Федір Веніславський. Фото: Віталій Носач/РБК-Україна

Народний депутат Федір Веніславський відреагував на попередження президента України Володимира Зеленського щодо відправки депутатів на фронт. На його думку, заяви про потенційну мобілізацію не підвищать мотивацію парламентарів до роботи.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це член Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки сказав в ефірі Radio NV.

Зауважимо, що 14 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий обговорити законопроєкт про мобілізацію нардепів, якщо ті не хочуть працювати.

У свою чергу Веніславський реагуючи на це наголосив, що в умовах воєнного стане не можна припинити повноваження Верховної Ради. За його словами, такі заяви є виключно політичними.

"Будь-які заяви щодо якихось негативних наслідків для депутатів, якщо вони перестануть працювати у Верховній Раді — я думаю, це політичні заяви", — сказав нардеп.

Веніславський висловив сумнів щодо того, що такий крок буде мотивувати парламентів для праці. Замість цього він вважає за необхідним системний діалог у владі.

"Ключова проблема, на мій погляд, — це відсутність системного відвертого діалогу між представниками парламенту, між нашою фракцією більшості, урядом, Офісом президента, можливо, про необхідність ухвалення тих чи інших рішень. І обґрунтування, чому вони необхідні, і чому інші рішення ухвалюються всупереч дефіциту бюджету", — пояснив народний депутат свою позицію.

Також він висловився щодо того, чи буде й надалі монобільшість у парламенті. За словами нардепа, формально юридично коаліція є "за списочним складом".

"Депутати голосують за власними переконаннями. І не обов’язково бути належним до коаліції і голосувати разом з коаліцією. Кожен голосує так, як вважає за потрібне", — резюмував Федір Веніславський.

Нагадаємо, кілька місяців тому нардеп Роман Костенко закликав до масштабної мобілізації. Він вважає, що Володимир Зеленський має звернутися з цим питанням до суспільства.

Також ми писали, що в Україні мають намір запровадити нові правила мобілізації.

Любомир Кучер - редактор, юрист
Любомир Кучер
