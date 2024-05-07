Вениславский рассказал, какое наказание получат работники ТЦК за нарушение прав человека

Федор Вениславский. Фото: Укринформ

Правоохранительные органы расследуют случаи, когда работники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки нарушают права человека во время мобилизационных мероприятий.

Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

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"Человеческий фактор и попытка каким-то образом продемонстрировать эффективность своей работы как работника ТЦК накладывает психологический отпечаток. Бесспорно, в процессе осуществления мобилизационных мероприятий нарушать права человека, право на неприкосновенность частной жизни, право на собственность, не ограничивающееся в соответствии с законом о введении режима военного положения, который мы утвердили — указ президента, — не может быть", — отметил Вениславский.

Он подчеркнул, что право на человеческое достоинство нельзя ущемлять даже в условиях военного положения. Поэтому на такие случаи, в дополнение к общественной огласке, реагируют еще и правоохранительные органы. Они регистрируют и расследуют возможные признаки административных или уголовных правонарушений в действиях работников ТЦК.

По словам нардепа, многие представители ТЦК СП после столь скандальных случаев нарушения прав человека перестают быть представителями ТЦК СП и отправляются в боевые подразделения.

Напомним, за распространение информации в социальных сетях о передвижении и месте нахождения работников территориальных центров комплектования (ТЦК) грозит уголовная ответственность. Так, человек может быть лишен свободы на срок от пяти до восьми лет.

Также мы писали, что во Львовской области судили работника территориального центра комплектования, управлявшего автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Ему назначен штраф в размере 17 тысяч гривен с годовым запретом на вождение транспортных средств.

Как известно, призвать в украинскую армию могут еще сотни тысяч мужчин. Об этом рассказал бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.