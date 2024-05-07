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Веніславський розповів, яке покарання отримають працівники ТЦК за порушення прав людини

7 травня 2024 19:44
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Веніславський розповів, яке покарання отримають працівники ТЦК за порушення прав людини
Федір Веніславський. Фото: Укрінформ
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Правоохоронні органи розслідують випадки, коли працівники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки порушують права людини під час мобілізаційних заходів.

Про це в ефірі КИЇВ24 розповів народний депутат України, Член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

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"Людський чинник і намагання якимось чином продемонструвати ефективність своєї роботи як працівника ТЦК накладає психологічний відбиток. Безперечно, в процесі здійснення мобілізаційних заходів порушувати права людини, право на недоторканість приватного життя, право на власність, яке не обмежується відповідно до закону про введення правого режиму воєнного стану, який ми затвердили — указ президента, — не може бути", — зазначив Веніславський.

Він наголосив, що право на людську гідність не можна обмежувати навіть в умовах воєнного стану. Тому на такі випадки, на додаток до суспільного розголосу, реагують ще й правоохоронні органи. Вони реєструють та розслідують можливі ознаки адміністративних або кримінальних правопорушень у діях працівників ТЦК.

За словами нардепа, багато представників ТЦК СП після таких скандальних випадків порушення прав людини перестають бути представниками ТЦК СП і відправляються у бойові підрозділи.

Нагадаємо, за поширення інформації у соціальних мережах про пересування та місце перебування працівників територіальних центрів комплектування (ТЦК) загрожує кримінальна відповідальність. Так, особу можуть позбавити волі на строк від п’яти до восьми років.

Також ми писали, що у Львівській області судили працівника територіального центру комплектування, який керував автомобілем у стані наркотичного сп'яніння. Йому призначили штраф у розмірі 17 тисяч гривень з річною забороною на водіння транспортними засобами.

Як відомо, призвати до української армії можуть ще сотні тисяч чоловіків. Про це розповів колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

правосуддя
Федір Веніславський
військовий призов
мобілізація
ТЦК та СП

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