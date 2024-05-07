Військовий експерт розповів, скільки ще українських чоловіків можуть мобілізувати

Працівники ТЦК зупинили чоловіка. Ілюстративне фото: Львівський ТЦК

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація до лав війська. Призвати до української армії можуть ще сотні тисяч чоловіків.

Про це розповів колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов в коментарі для ТСН.

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Скільки чоловіків мобілізують в Україні

Селезньов припустив, що в Україні можуть мобілізувати кожного 10-го чоловіка призовного віку. За його словами, є оціночні судження, що мобілізаційний ресурс становить близько п'яти мільйонів осіб.

"Навіть якщо ми припустимо, згідно із заявою колишнього головнокомандувача ЗСУ Залужного, що потреба у призові до лав ЗСУ становить 500 тисяч, то виходить, що мобілізованим може бути кожен 10-й для покращення ситуації на фронті", — сказав експерт.

За його словами, зважаючи на те, що іншої цифри немає, варто орієнтуватися на це. Він зазначив, що в більшості країн відомості про мобілізаційний процес засекречені, тому і в Україні про них доволі складно казати.

Нагадаємо, 6 травня Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації.

А Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав українських захисників на сході. Він провів роботу на напрямках головного удару ворога — Покровському та Курахівському.