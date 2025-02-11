ВЛК вводит электронные очереди — Верещук анонсировала изменения

Верещук заявила, что ВВК начнут применять электронные очереди
Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук рассказала, что во вторник, 11 февраля, была проведена межведомственная рабочая встреча по реформе военно-врачебной комиссии. По ее словам, вскоре заработают электронные очереди.
Об этом Ирина Верещук сообщила в Telegram.
Электронные очереди на ВВК
"Вскоре ВВК начнут применять электронные очереди. Пока в тестовом режиме", — подчеркнула Верещук.
Она рассказала, что на этой неделе хочет посетить несколько ВВК, чтобы пообщаться с людьми. По ее словам, сейчас основная цель — кардинально уменьшить очереди и увеличить скорость.
Напомним, ТЦК может вручить боевую повестку сразу после успешного прохождения ВВК, если нет препятствий для службы.
Ранее в Черновцах во время прохождения ВВК умер 32-летний мужчина, который ранее уклонялся от мобилизации.
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