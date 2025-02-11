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Верещук заявила, что ВВК начнут применять электронные очереди

11 февраля 2025 21:20
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
ВЛК вводит электронные очереди — Верещук анонсировала изменения
Заместитель руководителя ОП Ирина Верещук. Фото: t.me/vereshchuk_iryna
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук рассказала, что во вторник, 11 февраля, была проведена межведомственная рабочая встреча по реформе военно-врачебной комиссии. По ее словам, вскоре заработают электронные очереди.

Об этом Ирина Верещук сообщила в Telegram.

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"Вскоре ВВК начнут применять электронные очереди. Пока в тестовом режиме", — подчеркнула Верещук.

Зміни у ВЛК
Межведомственная рабочая встреча по реформе военно-врачебной комиссии. Фото: t.me/vereshchuk_iryna

Она рассказала, что на этой неделе хочет посетить несколько ВВК, чтобы пообщаться с людьми. По ее словам, сейчас основная цель — кардинально уменьшить очереди и увеличить скорость.

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Пост Верещук. Фото: скриншот

Напомним, ТЦК может вручить боевую повестку сразу после успешного прохождения ВВК, если нет препятствий для службы.

Ранее в Черновцах во время прохождения ВВК умер 32-летний мужчина, который ранее уклонялся от мобилизации.

война Украина Ирина Верещук ВВК реформа
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