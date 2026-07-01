Вернуться из СОЧ в выбранную бригаду: юрист назвал два варианта

Военнослужащие, задержанные по подозрению в незаконном хранении оружия. Фото: "Громадське радіо", Генштаб ВСУ

Возвращение военнослужащего из СОЧ происходит в установленном порядке. Однако теоретически гражданин имеет право поступить в конкретное подразделение ВСУ. Юристы объяснили, как это можно сделать.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

СОЧ и возвращение в армию

В течение особого периода, когда действовало военное положение, были зафиксированы нарушения закона среди украинских военнослужащих. Одним из самых распространенных нарушений является самовольное оставление части (СОЧ).

СОЧ является серьезным преступлением, Государственное бюро расследований возбуждает против таких военнослужащих уголовные дела. Вместе с тем военнослужащий, впервые совершивший СОЧ, может вернуться на военную службу.

Возвращение на службу после СОЧ происходит в несколько этапов. Обычно военнослужащего возвращают в ту же часть, которую он самовольно покинул.

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Как попасть в выбранную бригаду

К юристам обратился военнослужащий, находящийся в самовольном отсутствии. Он поинтересовался, может ли он восстановиться на службе в конкретном, выбранном им подразделении (бригада "Азов").

Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что теоретически такой вариант развития событий возможен. Адвокат Юрий Айвазян пояснил: "Если вас интересует именно бригада "Азов", обратитесь в рекрутинговую службу этого воинского подразделения. Возможно, если Вы их заинтересуете, они помогут Вам и с решением вопроса о СОЧ".

Айвазян добавил, что существует и другой путь: "Вы можете подать запросы в воинскую часть, ВСП и ГБР. Затем, в зависимости от ответов, решать вопрос о переводе в бригаду "Азов".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что возвращение из СОЧ в армию возможно только через ВСП.

Военнослужащий, сбежавший из своей части, может вернуться на службу. Для этого нужно обратиться в военную службу правопорядка. Без такого шага невозможно ни возвращение на службу, ни обжалование незаконной мобилизации.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что существуют два варианта наказания за самовольное отсутствие во время условного срока.

Военнослужащий, совершивший самовольное отсутствие, понесет наказание в соответствии с Уголовным кодексом Украины. Если же военнослужащий при этом находился на испытательном (условном) сроке, этот срок может быть учтен в новом судебном приговоре. Всё зависит от того, как следствие оценит влияние этого условного срока на самовольное отсутствие.