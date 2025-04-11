Самовольное оставление части — первое СОЧ, как вернуться на службу

Задержанный военнослужащий. Фото: Depositphotos

Военнослужащие, которые совершили первое самовольное оставление части, могут вернуться на службу в ВСУ без уголовного преследования. Но для этого им надо пройти несколько этапов восстановления на военной службе.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Уголовное производство после СОЧ

Если военнослужащий не вернулся в воинскую часть после самовольного оставления месяца службы в течение трех дней, против него обязательно будет открыто уголовное производство.

Но в дальнейшем ситуация будет зависеть от нескольких факторов.

Так, если это СОЧ для военнослужащего является первым, а еще он выразит желание продолжить военную службу, этот военный будет освобожден от уголовной ответственности.

Как вернуться на службу

Для того, чтобы продолжить службу, военнослужащий после возвращения из первого ВОВ должен сделать несколько необходимых шагов.

Это:

подача рапорта командиру через приложение "Армія+";

подача ходатайства в ГБР или Нацполицию ходатайство о возвращении на службу;

получение решения суда об освобождении от уголовной ответственности;

предоставление командиру этого решения суда.

После этого военнослужащий сможет продолжить службу в ВСУ.

Напомним, мы ранее писали о том, какие права сохраняются за военнослужащим, если его СОЧ закончилось в течение трех дней после побега из воинской части.

Добавим, мы сообщали о том, имеет ли военный, который совершил СОЧ, право на часть денежной компенсации.