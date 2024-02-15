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Ветеран АТО рассказал, как можно решить вопрос демобилизации

15 февраля 2024 15:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Ветеран АТО рассказал, как можно решить вопрос демобилизации
Военный аналитик и ученый, бывший командир роты батальона "Айдар" и ветеран АТО Евгений Дикий. Фото: "Новинарня"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Военный аналитик и ученый, бывший командир роты батальона "Айдар" и ветеран АТО Евгений Дикий заявил, если будет принят вариант демобилизации через 1,5-2 года службы, тогда придется уволить одной волной около 700 тысяч человек. По его словам, заменить их таким же количеством в течение месяца или двух не получится.

Об этом Евгений Дикий сказал в комментарии "Громадському".

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Ветеран АТО отметил, что проблему можно решить благодаря постепенной демобилизации. Объективным термином он назвал три года.

"Я бы дополнил эту норму (о демобилизации через 36 месяцев) тем, что день на "нуле" считается за два или даже за три. Тогда все становится на места. Потому что день службы в ремонтном батальоне или в логистике — это тоже трудно, но совершенно не то же самое, что день в Авдеевке", — подчеркнул Дикий.

Он считает, что это поможет решить проблему массовой демобилизации. В частности, сначала демобилизуются те, кто находился на "нулевой" линии фронта больше всего времени.

"Если же ввести, что на "нулях" день за два или за три, то тогда "дембель" растягивается. Тогда те, кто больше всего отвоевали, будут демобилизоваться первыми, а потом вторые, третьи и дальше по очереди. Тогда не будет одной большой волны, а будет постепенный процесс. Потому что на "нулях" все провели разное время. Технически здесь проблемы нет — сейчас четко идет учет, кто сколько дней провел именно в боях, а кто просто на службе. Хоть и тяжелой", — добавил ветеран АТО.

Напомним, ВРУ приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. Внесенные изменения подвергаются критике со всех сторон, ведь некоторые пункты противоречат Конституции Украины.

Также депутат Юрий Камельчук рассказал о "плюсах" и "минусах" нового законопроекта о мобилизации. Он отметил, что многие вопросы еще нуждаются в изменениях.

война
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украинцы
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