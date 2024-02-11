Законопроєкт про мобілізацію критикують з усіх боків — що з ним не так

Українські військові. Фото: Генштаб

Верховна Рада України прийняла в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. Внесені зміни критикують з усіх сторін, адже деякі пункти суперечать Конституції України.

Що не так з новим законопроєктом — у матеріалі Новини.LIVE.

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Як відомо, вперше новий законопроєкт про мобілізацію подали до Верховної Ради напередодні Нового року. Через низку зауважень та обурення громадян та всіх причетних його відправили на доопрацювання до Кабміну. Для внесення змін засідали комісії й висували пропозиції — вислухали зауваження, як від Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, так і від українців.

Приблизно за місяць, 31 січня нову редакцію законопроєкту подали до Ради, однак щодо неї спалахнули нові скандали. Виявилося, що змінили не всі пункти, зокрема, серед змін до законопроєкту:

Вводять електронні повістки . Вона вважатиметься врученою після появи в особистому електронному кабінеті, який усі військовозобов'язані повинні протягом 60 днів з моменту набрання чинності закону.

. Вона вважатиметься врученою після появи в особистому електронному кабінеті, який усі військовозобов'язані повинні протягом 60 днів з моменту набрання чинності закону. За неявку до ТЦК ухилянту будуть блокувати всі рахунки та заборонять використовувати автомобіль й виїжджати за кордон .

та заборонять й . Всі громадяни віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи працівника ДПСУ.

представника ТЦК, поліцейського чи працівника ДПСУ. Ті, хто здобуває другу вищу освіту, втрачають відстрочку від мобілізації. Також її знімають з аспірантів, які навчаються за контрактом.

Також її знімають з аспірантів, які навчаються за контрактом. Мобілізації підлягатимуть раніше засуджені за нетяжкі злочини особи.

за нетяжкі злочини особи. При виїзді за кордон військовозобов'язаним необхідно додатково пред'являти військовий квиток з позначкою про зняття з обліку.

Керівники лікарень будуть зобов'язані повідомляти у ТЦК про перебування на стаціонарі осіб віком 18-25 років.

осіб віком 18-25 років. Мобілізаційний вік знизять з 27 до 25 років .

. Демобілізація військовослужбовців відбуватиметься через 36 місяців служби.

Зазначимо, що ці зміни розкритикував Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець. Він вважає, що законопроєкт про мобілізацію суперечить Конституції. Зокрема, Лубінець зібрав дев'ять сторінок із зауваженнями до документа та направив їх до профільного комітету ВР.

Також щодо запитань до оновленої версії законопроєкту говорить і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Питання до нього є у всіх. Будемо працювати над ними в комітеті до другого читання", — написав він у Telegram.

Щодо людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядає, залишать все в редакції чинного законодавства.

Переглянуть ще раз підхід до аспірантів. Фінального рішення ще немає, планується пошук компромісу.

Неприйнятними є норми щодо блокування особистих рахунків громадян.

За його словами, у Раді немає тих, хто б підтримував блокування рахунків.

"Це питання, які вже в роботі. Також працюємо у міжфракційній робочій групі над іншими пунктами законопроєкту. Маємо збалансувати інтереси військового командування, бізнесу і громадян. Завдання не з легких, роботи буде багато", — додав він.

Скриншот допису Арахамії

Раніше ми писали, що в Україні будуть надсилати електронні повістки військовозобов'язаним. Відповідні зміни до законопроєкту про мобілізацію ухвалили народні депутати Верховної Ради у першому читанні.

Крім того, згідно з новим законопроєктом про мобілізацію деякі категорії держслужби можуть втратити до 50% військовозобов'язаних, які можуть отримати бронювання від мобілізації.