Ветеран АТО розповів, як можна вирішити питання демобілізації

Військовий аналітик і науковець, колишній командир роти батальйону "Айдар" та ветеран АТО Євген Дикий. Фото: "Новинарня"

Військовий аналітик і науковець, колишній командир роти батальйону "Айдар" та ветеран АТО Євген Дикий заявив, якщо буде ухвалено варіант демобілізації через 1,5-2 роки служби, тоді доведеться звільнити однією хвилею близько 700 тисяч людей. За його словами, замінити їх такою ж кількістю протягом місяця чи двох не вдасться.

Про це Євген Дикий сказав у коментарі "Громадському".

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Питання демобілізації в Україні

Ветеран АТО зазначив, що проблему можна розв'язати завдяки поступовій демобілізації. Об'єктивним терміном він назвав три роки.

"Я б доповнив цю норму (про демобілізацію через 36 місяців) тим, що день на "нулі" рахується за два або навіть за три. Тоді все стає на місця. Бо день служби в ремонтному батальйоні чи в логістиці — це теж важко, але абсолютно не те саме, що день в Авдіївці", — наголосив Дикий.

Він вважає, що це допоможе вирішити проблему масової демобілізації. Зокрема, спочатку демобілізуються ті, хто перебував на "нульовій" лінії фронту найбільше часу.

"Якщо ж ввести, що на "нулях" день за два чи за три, то тоді "дембель" розтягується. Тоді ті, що найбільше відвоювали, будуть демобілізуватись першими, а потім другі, треті й далі по черзі. Тоді не буде однієї великої хвилі, а буде поступовий процес. Бо на "нулях" усі провели різний час. Технічно тут проблеми немає — зараз чітко йде облік, хто скільки днів провів саме в боях, а хто просто на службі. Хоч і важкій", — додав ветеран АТО.

Нагадаємо, ВРУ ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. Внесені зміни критикують з усіх сторін, адже деякі пункти суперечать Конституції України.

Також депутат Юрій Камельчук розповів про "плюси" та "мінуси" нового законопроєкту про мобілізацію. Він наголосив на тому, що багато питань ще потребують змін.