Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Ветеран АТО заявил, что Украине нужен миллион мужчин на фронте arrow

Ветеран АТО заявил, что Украине нужен миллион мужчин на фронте

20 декабря 2024 01:30
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Евгений Дикий заявил, что Украине на фронте нужен миллион мужчин с автоматами
Ветеран АТО Евгений Дикий. Фото: скриншот
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Украине необходимо, чтобы на фронте могли воевать миллион мужчин. Такое количество личного состава сможет обеспечить только ТЦК, несмотря на все недостатки своей деятельности.

Об этом в эфире телеканала "Киев24" заявил Евгений Дикий, экс-командир взвода батальона "Айдар" и ветеран АТО.

Читайте также:

Зачем нужны ТЦК и почему снижение мобилизационного возраста не поможет фронту

"ТЦК спускают чисто количественный план, без уточнения о качестве. Они просто должны дать соответствующее количество голов. Абсолютно правда, что в результате такого подхода у нас очень часто мобилизуют бойцов, на которых потом боевые командиры смотрят и говорят: а что мы будем с такими делать?", — заявил Дикий.

В то же время он отметил, что другого источника пополнения армии, кроме ТЦК, практически нет. Рекрутинг сработал только в отдельных известных воинских частях, таких как Третья штурмовая бригада и "Азов", которые смогли укомплектоваться добровольцами.

"Простите меня, миллион людей мы так не наберем... В реальности нам нужен миллион простых мужиков с калашами и пока только ТЦК их обеспечивает", — подчеркнул ветеран АТО.

Также Дикий добавил, что в Украине массово не служат мужчины от 25 лет и выше. Он подчеркнул, что здесь проблема не в мобилизационном возрасте. Если бы началась мобилизация с 18 лет, ситуация не изменилась бы.

"Поэтому вопрос не в мобилизационном возрасте. Если бы вдруг мы сейчас поддались на этот дискурс, и снизили мобилизационный возраст до 18 лет, то мы тем самым бы не пополнили армию. А просто к уклонистам в возрасте 25, 28, 30, 35 и 40 лет также добавились бы уклонисты 18, 20 и 21 года. Это то, что мы получим, если просто формально снизим мобилизационный возраст", — резюмировал он.

Напомним, вчера на пресс-конференции на саммите в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал идею западных партнеров по снижению мобилизационного возраста до 18 лет. Он заявил, что бригады находятся без нужного вооружения. Поэтому неважно, человеку 20 лет или 30, если он без оружия.

Также мы писали, что вчера Александр Федиенко, член Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке, сообщил о многочисленных случаях нарушения со стороны работников ТЦК и СП. Он отметил, что наибольшее беспокойство вызывают ситуации, когда работники ТЦК игнорируют документы о бронировании от мобилизации, ссылаясь на отсутствие данных в системе "Оберіг", и прибегают к принудительным мерам.

мобилизация война в Украине ТЦК и СП фронт ситуация на фронте ветераны АТО

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

01:56 РФ ударила по Кривому Рогу — количество пострадавших возросло

Срочная новость

01:52 В Киеве второй раз за ночь объявили тревогу из-за дронов

01:32 Мужчина продавал несуществующую военную форму — как наказал суд

01:30 Ветеран АТО заявил, что Украине нужен миллион мужчин на фронте

Срочная новость

01:14 Удар РФ по дому в Кривом Роге — пострадали три человека

Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС - 80x80

Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

Срочная новость

01:07 В Сумах прогремели звуки взрывов

Срочная новость

00:39 В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу

00:30 Повторная ВВК — должен ли гражданин идти сам

Срочная новость

00:23 Удар по Кривому Рогу — из-под завалов достали подростка и мужчину

00:11 РФ ударила по жилому дому в Кривом Роге

Срочная новость

01:56 РФ ударила по Кривому Рогу — количество пострадавших возросло

Срочная новость

01:52 В Киеве второй раз за ночь объявили тревогу из-за дронов

01:32 Мужчина продавал несуществующую военную форму — как наказал суд

01:30 Ветеран АТО заявил, что Украине нужен миллион мужчин на фронте

Срочная новость

01:14 Удар РФ по дому в Кривом Роге — пострадали три человека

Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС - 80x80

Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

Срочная новость

01:07 В Сумах прогремели звуки взрывов

Срочная новость

00:39 В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу

00:30 Повторная ВВК — должен ли гражданин идти сам

Срочная новость

00:23 Удар по Кривому Рогу — из-под завалов достали подростка и мужчину

00:11 РФ ударила по жилому дому в Кривом Роге

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

06:41 Украинцы массово жалуются на махинации в системе Helsi

Text

19:51 Эксперт спрогнозировал резкий скачок цен на мясо, молоко и овощи

Text

17:50 Зеленский сделал заявление о прекращении огня — эфир Вечір.LIVE

Text

14:32 Подоляк объяснил, при каких условиях проведут выборы в Украине

Text

13:00 Зеленский согласился на миротворцев в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:51 Войцеховский объяснил, почему онлайн-выборы в Украине невозможны

Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС - 80x80

Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

Text

12:17 Поощряло руководство — нардеп высказался о скандале в 211 бригаде

Text

11:07 Сазонов отметил проблему бюрократии в армии

Text

09:53 Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине

Text

09:00 У Трампа озвучили срок финала войны — эфир Ранок.LIVE

Text

07:51 Подоляк назвал условия окончания войны в 2025 году

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине