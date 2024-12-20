Евгений Дикий заявил, что Украине на фронте нужен миллион мужчин с автоматами

Ветеран АТО Евгений Дикий. Фото: скриншот

Украине необходимо, чтобы на фронте могли воевать миллион мужчин. Такое количество личного состава сможет обеспечить только ТЦК, несмотря на все недостатки своей деятельности.

Об этом в эфире телеканала "Киев24" заявил Евгений Дикий, экс-командир взвода батальона "Айдар" и ветеран АТО.

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Зачем нужны ТЦК и почему снижение мобилизационного возраста не поможет фронту

"ТЦК спускают чисто количественный план, без уточнения о качестве. Они просто должны дать соответствующее количество голов. Абсолютно правда, что в результате такого подхода у нас очень часто мобилизуют бойцов, на которых потом боевые командиры смотрят и говорят: а что мы будем с такими делать?", — заявил Дикий.

В то же время он отметил, что другого источника пополнения армии, кроме ТЦК, практически нет. Рекрутинг сработал только в отдельных известных воинских частях, таких как Третья штурмовая бригада и "Азов", которые смогли укомплектоваться добровольцами.

"Простите меня, миллион людей мы так не наберем... В реальности нам нужен миллион простых мужиков с калашами и пока только ТЦК их обеспечивает", — подчеркнул ветеран АТО.

Также Дикий добавил, что в Украине массово не служат мужчины от 25 лет и выше. Он подчеркнул, что здесь проблема не в мобилизационном возрасте. Если бы началась мобилизация с 18 лет, ситуация не изменилась бы.

"Поэтому вопрос не в мобилизационном возрасте. Если бы вдруг мы сейчас поддались на этот дискурс, и снизили мобилизационный возраст до 18 лет, то мы тем самым бы не пополнили армию. А просто к уклонистам в возрасте 25, 28, 30, 35 и 40 лет также добавились бы уклонисты 18, 20 и 21 года. Это то, что мы получим, если просто формально снизим мобилизационный возраст", — резюмировал он.

Напомним, вчера на пресс-конференции на саммите в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал идею западных партнеров по снижению мобилизационного возраста до 18 лет. Он заявил, что бригады находятся без нужного вооружения. Поэтому неважно, человеку 20 лет или 30, если он без оружия.

Также мы писали, что вчера Александр Федиенко, член Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке, сообщил о многочисленных случаях нарушения со стороны работников ТЦК и СП. Он отметил, что наибольшее беспокойство вызывают ситуации, когда работники ТЦК игнорируют документы о бронировании от мобилизации, ссылаясь на отсутствие данных в системе "Оберіг", и прибегают к принудительным мерам.