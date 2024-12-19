Зеленський висловився про ідею зниження мобілізаційного віку до 18 років

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ідею від партнерів знизити мобілізаційний вік до 18 років. Він заявив, що наразі бригади без потрібного озброєння, тому вік неважливий.

Про це український лідер сказав на пресконференції на саміті у Брюсселі у четвер, 19 грудня.

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Зниження мобілізаційного віку

"Якщо людина стоїть перед вами без зброї, то яка різниця — їй 20 років чи 30?" — наголосив Зеленський.

За його словами, партнери України звертають увагу на фізичні можливості військових, однак бригади "голі".

Нагадаємо, радник керівника ОП Михайло Подоляк критично висловився щодо пропозиції знизити мобілізаційний вік в Україні до 18 років.

Також омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що у випадку, якщо це рішення ухвалять, то це може мати погані наслідки.