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Зниження мобілізаційного віку — Зеленський прокоментував ідею

19 грудня 2024 16:22
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Зеленський висловився про ідею зниження мобілізаційного віку до 18 років
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Johanna Geron
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ідею від партнерів знизити мобілізаційний вік до 18 років. Він заявив, що наразі бригади без потрібного озброєння, тому вік неважливий.

Про це український лідер сказав на пресконференції на саміті у Брюсселі у четвер, 19 грудня.

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"Якщо людина стоїть перед вами без зброї, то яка різниця — їй 20 років чи 30?" — наголосив Зеленський. 

За його словами, партнери України звертають увагу на фізичні можливості військових, однак бригади "голі".

Нагадаємо, радник керівника ОП Михайло Подоляк критично висловився щодо пропозиції знизити мобілізаційний вік в Україні до 18 років.

Також омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що у випадку, якщо це рішення ухвалять, то це може мати погані наслідки.

Володимир Зеленський зброя Україна мобілізація президент

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