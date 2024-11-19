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Ветеран АТО предложил изменить подход к мобилизации

19 ноября 2024 01:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Ветеран АТО Евгений Дикий заявил, что подход к мобилизации следует упростить — как именно
Евгений Дикий. Фото: project.liga.net
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У военнообязанных украинцев по состоянию на сегодняшний день есть выбор: либо стать военнослужащими, либо уплатить штраф в размере 25 тысяч гривен. На самом же деле подход к мобилизации должен быть более простым.

Об этом в интервью для LIGA.net 13 ноября заявил ветеран АТО, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

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Дикий отметил, что граждане, которые пользовались всеми правами и государственными услугами, должны быть готовы и отдать четыре года своей жизни за сохранение страны.

"Вот, мужчина, ты гражданин этой страны, ты пользовался всеми правами, всеми свободами, всеми государственными сервисами этой страны. Ты пользовался и дорогами, и школами, и больницами, и безвизом — всем. Вот теперь ты должен отдать четыре года своей жизни, чтобы эта страна продолжила существовать. Но у тебя остается выбор: или ты отдаешь четыре года в пикселе и возвращаешься. героем, или ты ровно те же четыре года отдаешь зеком на зоне, как бесплатная рабочая сила, и останешься с клеймом осужденного",— подытожил экс-командир.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Кабинет министров готовит план реформ мобилизационного процесса. Речь идет об отказе от жестких методов мобилизации.

Ранее мы сообщали, что украинские военнослужащие имеют право на 30-дневный отпуск, который частями предоставляют в течение года. Правда, граждане, которых мобилизовали недавно, получить такой отдых не могут.

военный призыв мобилизация военнообязанные военнослужащие

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