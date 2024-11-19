Ветеран АТО Євген Дикий заявив, що підхід до мобілізації потрібно спростити — як саме

Євген Дикий. Фото: project.liga.net

У військовозобов'язаних українців станом на сьогодні є вибір: або стати військовослужбовцями, або сплатити штраф у розмірі 25 тисяч гривень. Насправді ж підхід до мобілізації має бути більш простим.

Про це в інтерв'ю для LIGA.net 13 листопада заявив ветеран АТО, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.

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Дикий наголосив, що громадяни, які користувалися всіма правами та державними послугами, мають бути готовими й віддати чотири роки свого життя за збереження країни.

"От, чоловіче, ти громадянин цієї країни, ти користувався всіма правами, усіма свободами, усіма державними сервісами цієї країни. Ти користувався і дорогами, і школами, і лікарнями, і безвізом — усім. От тепер ти маєш віддати чотири роки свого життя, щоб ця країна продовжила існувати. Але в тебе лишається вибір: або ти віддаєш чотири роки в пікселі і вертаєшся героєм, або ти рівно ті самі чотири роки віддаєш зеком на зоні, як безкоштовна робоча сила, і лишаєшся з тавром засудженого", — підсумував екскомандир.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що Кабінет міністрів готує план реформ мобілізаційного процесу. Йдеться про відмову від жорстких методів мобілізації.

Раніше ми повідомляли, що українські військовослужбовці мають право на 30-денну відпустку, яку частинами надають упродовж року. Щоправда, громадяни, яких мобілізували нещодавно, отримати такий відпочинок не можуть.