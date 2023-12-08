Вы ничего не хотите делать для государства — Подоляк прокомментировал рейды ТЦК по спортзалам

Михаил Подоляк. Иллюстративное фото: Укринформ

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоялк прокомментировал недавние рейды ТЦК по украинским спортзалам Он обвинил украинцев в нежелании "ничего не делать, чтобы жить в свободном государстве".

Об этом он заявил в эфире телемарафона.

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Он заявил об изменении пропагандистской составляющей мобилизационных процедур и обнародовании большего количества актуальной информации о том, как человек будет готовиться к соответствующему участию в боевых действиях.

"Государство должно себя защищать, и мобилизация будет сложной, но необходимой. Потому что это немного странно выглядит: вы хотите жить в свободном государстве, где вы можете себя вести, как вы хотите, но ничего не хотите для этого делать", — обвинил украинцев Подоляк.

По его словам, когда в эти города зайдет армия России, все эти люди будут выглядеть "немножко иначе", и "не будут себя вести так, будто ничего не произошло".

"Еще раз подчеркиваю: сегодня готовится другая программа по поводу того, как мы должны говорить о мобилизации, о рекрутинге, какие функции при этом должно выполнять государство и как работать с людьми, которые не знают, к чему приведут их действия", — резюмирует Подоляк.

Напомним, что ранее работники ТЦК СП были замечены на Тернопольском рынке, где они пытались найти уклонистов.

Вторжение ТЦК СП началось также в столичные спортивные залы, однако их не пустили в помещение.