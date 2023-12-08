Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Вы ничего не хотите делать для государства — Подоляк прокомментировал рейды ТЦК по спортзалам arrow

Вы ничего не хотите делать для государства — Подоляк прокомментировал рейды ТЦК по спортзалам

8 декабря 2023 22:20
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Вы ничего не хотите делать для государства — Подоляк прокомментировал рейды ТЦК по спортзалам
Михаил Подоляк. Иллюстративное фото: Укринформ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоялк прокомментировал недавние рейды ТЦК по украинским спортзалам  Он обвинил украинцев в нежелании "ничего не делать, чтобы жить в свободном государстве".

Об этом он заявил в эфире телемарафона.

Читайте также:

Что сказал Подоляк

Он заявил об изменении пропагандистской составляющей мобилизационных процедур и обнародовании большего количества актуальной информации о том, как человек будет готовиться к соответствующему участию в боевых действиях.

"Государство должно себя защищать, и мобилизация будет сложной, но необходимой. Потому что это немного странно выглядит: вы хотите жить в свободном государстве, где вы можете себя вести, как вы хотите, но ничего не хотите для этого делать", — обвинил украинцев Подоляк.

По его словам, когда в эти города зайдет армия России, все эти люди будут выглядеть "немножко иначе", и "не будут себя вести так, будто ничего не произошло".

"Еще раз подчеркиваю: сегодня готовится другая программа по поводу того, как мы должны говорить о мобилизации, о рекрутинге, какие функции при этом должно выполнять государство и как работать с людьми, которые не знают, к чему приведут их действия", — резюмирует Подоляк.

Напомним, что ранее работники ТЦК СП были замечены на Тернопольском рынке, где они пытались найти уклонистов.

Вторжение ТЦК СП началось также в столичные спортивные залы, однако их не пустили в помещение.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой - 80x80

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме