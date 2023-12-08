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Ви нічого не хочете робити для держави — Подоляк прокоментував рейди ТЦК по спортзалах

8 грудня 2023 22:20
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Ілля Рябінін
редактор
Ви нічого не хочете робити для держави — Подоляк прокоментував рейди ТЦК по спортзалах
Михайло Подоляк. Ілюстративне фото: Укрінформ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Радник Офісу президента України Михайло Подоялк прокоментував нещодавні рейди ТЦК по українських спортзалах. Він звинуватив українців в небажанні "нічого не робити, аби жити у вільній державі".

Про це він заявив в ефірі телемарафону.

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Він заявив про зміну пропагандистської складової мобілізаційних процедур, та про оприлюднення більшої кількості актуальної інформації щодо того, як людина буде готуватись до відповідної участі у бойових діях.

"Держава має себе захищати, і мобілізація, буде складною, але необхідною. Тому що це трошки дивно виглядає: ви хочете жити у вільній державі, де ви можете себе поводити як ви хочете, але нічого не хочете для цього робити", — звинуватив українців Подоляк. 

За його словами, коли в ті міста зайде армія Росії, всі ці люди виглядатимуть "трошки інакше", і "не будуть себе поводити так, ніби нічого не сталося".

"Ще раз підкреслюю: сьогодні готується інша програма з приводу того, як ми маємо говорити про мобілізацію, про рекрутинг, які функції при цьому має виконувати держава та як працювати з такими людьми, які не знають, до чого призведуть їхні дії", — резюмує Подоляк. 

Нагадаємо, що раніше працівників ТЦК СП було помічено на Тернопільському ринку, де вони намагалися знайти ухилянтів. 

Вторгнення ТЦК СП розпочалося також у столичних спортивних залах, проте їх не пустили в приміщення. 

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