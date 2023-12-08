У пошуках ухилянтів — військкоми завітали на ринок у Тернополі

Працівники ТЦК на ринку в Тернополі. Фото: скриншот з відео

Працівники ТЦК здійснили рейд на тернопільський ринок вранці 8 грудня. Там вони намагалися знайти ухилянтів.

Відповідне відео публікують у місцевих Telegram-каналах.

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Працівники ТЦК прийшли на тернопільський ринок

У Тернополі співробітники ТЦК та СП прийшли на місцевий ринок для пошуку військовозобов'язаних громадян.

На відео можна побачити, як люди у військовій формі у підвищеному тоні розмовляють з продавцями.

Також у соцмережах пишуть, що вранці працівники ТЦК прийшли й до ТРЦ "Подоляни". На фото можна побачити їх в супроводі поліції.

Працівники ТЦК у ТРЦ "Подоляни". Фото: соцмережі

Нагадаємо, що днями на Закарпатті співробітники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки здійснили рейди по тренажерних залах. У ТЦК пояснили, що таким чином нічого не порушують та діють згідно із законами України.

Крім того, працівники ТЦК нагрянули до спортивних залів Львова. За даними місцевих пабліків, вони завітали до ТЦ "Спартак". Там вони побували у "Спортлайфі".