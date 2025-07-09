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Главная Мобилизация Выборочная мобилизация художников не справедлива, — нардеп Федына

Выборочная мобилизация художников не справедлива, — нардеп Федына

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 01:30
Нардеп Федына считает, что среди художников существуют несправедливые условия мобилизации
Народный депутат София Федына. Фото: Скриншот

Народный депутат София Федына обеспокоена несправедливостью в подходах к мобилизации представителей творческих профессий. Она отметила, что некоторые художники находятся на фронте в течение нескольких лет, а другие постоянно на гастролях за рубежом.

Об этом София Федына заявила во время эфира "День.LIVE".

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По мнению нардепа, несправедливость в подходах к мобилизованным художникам вызывает недоверие среди военных. Она отметила, что некоторые художники находятся на фронте в течение нескольких лет, имея ограниченные возможности для участия в концертах и других культурных мероприятиях. В то же время другие мобилизованные художники постоянно находятся в тылу или за рубежом, активно занимаются гастрольной деятельностью.

"Знаю уникальных инструменталистов, которым сложно выехать даже на один концерт. А другие, мобилизованные, часто на гастролях - это несправедливо по отношению к их собратьям", — отметила Федына.

Кроме того, София Федына обратила внимание на массовое дезертирство лиц, которые безосновательно заявляют о своей принадлежности к творческим профессиям, в частности так называемых "циркачей", которые не имеют никакого отношения к искусству. Она также выразила критику в отношении должностных лиц, которые способствовали незаконному выезду таких лиц за границу.

Напомним, недавно мы писали, могут ли мобилизовать военнообязанных граждан, которым еще нет 25 лет.

Также мы сообщали, кого за мобилизационные нарушения могут оштрафовать несколько раз.

музыка культура мобилизация бронирование война в Украине отсрочка
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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