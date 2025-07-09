Нардеп Федына считает, что среди художников существуют несправедливые условия мобилизации

Народный депутат София Федына. Фото: Скриншот

Народный депутат София Федына обеспокоена несправедливостью в подходах к мобилизации представителей творческих профессий. Она отметила, что некоторые художники находятся на фронте в течение нескольких лет, а другие постоянно на гастролях за рубежом.

Об этом София Федына заявила во время эфира "День.LIVE".

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По мнению нардепа, несправедливость в подходах к мобилизованным художникам вызывает недоверие среди военных. Она отметила, что некоторые художники находятся на фронте в течение нескольких лет, имея ограниченные возможности для участия в концертах и других культурных мероприятиях. В то же время другие мобилизованные художники постоянно находятся в тылу или за рубежом, активно занимаются гастрольной деятельностью.

"Знаю уникальных инструменталистов, которым сложно выехать даже на один концерт. А другие, мобилизованные, часто на гастролях - это несправедливо по отношению к их собратьям", — отметила Федына.

Кроме того, София Федына обратила внимание на массовое дезертирство лиц, которые безосновательно заявляют о своей принадлежности к творческим профессиям, в частности так называемых "циркачей", которые не имеют никакого отношения к искусству. Она также выразила критику в отношении должностных лиц, которые способствовали незаконному выезду таких лиц за границу.

Напомним, недавно мы писали, могут ли мобилизовать военнообязанных граждан, которым еще нет 25 лет.

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