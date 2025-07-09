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Головна Мобілізація Вибіркова мобілізація митців не справедлива, — нардепка Федина

Вибіркова мобілізація митців не справедлива, — нардепка Федина

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 01:30
Нардепка Федина вважає, що серед митців існують несправедливі умови мобілізації
Народна депутатка Софія Федина. Фото: Скриншот

Народна депутатка Софія Федина стурбована несправедливістю у підходах до мобілізації представників творчих професій. Вона зазначила, що деякі митці перебувають на фронті протягом кількох років, а інші постійно на гастролях за кордоном.

Про це Софія Федина заявила під час етеру "День.LIVE".

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На думку нардепки, несправедливість у підходах до мобілізованих митців викликає недовіру серед військових.  Вона зазначила, що деякі митці перебувають на фронті протягом кількох років, маючи обмежені можливості для участі в концертах та інших культурних заходах. Водночас інші мобілізовані митці постійно перебувають у тилу або за кордоном, активно займаються гастрольною діяльністю.

"Знаю унікальних інструменталістів, яким складно виїхати навіть на один концерт. А інші, мобілізовані, часто на гастролях — це несправедливо щодо їхніх побратимів", — зазначила Федина. 

Крім того, Софія Федина звернула увагу на масове дезертирство осіб, які безпідставно заявляють про свою приналежність до творчих професій, зокрема так званих "циркачів", які не мають жодного стосунку до мистецтва. Вона також висловила критику щодо посадових осіб, які сприяли незаконному виїзду таких осіб за кордон.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, чи можуть мобілізувати військовозобов'язаних громадян, яким ще немає 25 років.

Також ми повідомляли, кого за мобілізаційні порушення можуть оштрафувати декілька разів.

музика культура мобілізація бронювання війна в Україні відстрочка
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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