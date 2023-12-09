Выдача повесток в тренажерных залах — юрист рассказал, законно ли это

Работники ТЦК в спортзале на Закарпатье. Фото: скриншот с видео

На Закарпатье в начале декабря в тренажерных залах нескольких городов представители территориального центра комплектования и социальной поддержки раздали военные повестки мужчинам.

Имеют ли право работники ТЦК вручать повестки в таких местах, рассказал младший лейтенант запаса Владимир Романчук в комментарии "Суспільний. Спротив".

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"Согласно действующему законодательству, работникам ТЦК не запрещено выдавать направления на прохождение военно-врачебной комиссии или на обновление и актуализацию данных военнообязанных мужчин в ТЦК", — пояснил юрист.

Юрист добавил, что на видео, которое было доступно в сети, видно, что работники ТЦК действуют корректно: проверяют документы, выдают вызовы в ТЦК и повестки, соблюдая действующее законодательство.

Работники ТЦК могут устанавливать личность

Романчук также пояснил, что фактически работники территориального центра комплектования могут установить личность, узнать, стоит ли человек на учете и в случае, если он не зарегистрирован, направить соответствующую повестку в территориальный центр комплектования.

"Важно подчеркнуть, что работники ТЦК в таких случаях не могут выдавать повестку, например, на отправку в подраздел части, поскольку перед этим должна выдаваться повестка на актуализацию военно-учетных данных призывников", — пояснил юрист.

Могут ли работники ТЦК проверять документы

Романчук отметил, что важно отметить, что для того, чтобы повестка была юридически значимой и имела определенные последствия, она должна содержать актуализированную информацию о военнообязанном, в частности, его место регистрации, а также имя, фамилию и отчество.

"Очевидно, что для установления этих данных нужно провести проверку документов. Проверка документов законна, если работники ТЦК осуществляют ее вместе с полицейскими", — резюмировал юрист.

Ранее мы сообщали, что в Украине идет общая мобилизация, во время которой военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет получают повестки для уточнения военно-учетных данных. По этому документу необходимо явиться в ТЦК и СП в указанную дату и время.