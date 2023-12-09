Видача повісток у тренажерних залах — юрист розповів, чи це законно

Працівники ТЦК у спортзалі на Закарпатті. Фото: скриншот з відео

На Закарпатті на початку в грудня у тренажерних залах декількох міст представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки роздали військові повістки чоловікам.

Чи мають право працівники ТЦК вручати повістки у таких місцях розповів молодший лейтенант запасу Володимир Романчук в коментарі "Суспільне. Спротив".

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"Згідно з чинним законодавством, працівникам ТЦК не заборонено видавати направлення на проходження військово-лікарської комісії або на оновлення та актуалізацію даних військовозобов'язаних чоловіків у ТЦК", — пояснив юрист.

Юрист додав, що на відео, яке було доступне в мережі, видно, що працівники ТЦК діють коректно: перевіряють документи, видають виклики до ТЦК та повістки, дотримуючись чинного законодавства.

Працівники ТЦК можуть встановлювати особу

Романчук також пояснив, що фактично працівники територіального центру комплектування можуть встановити особу, дізнатися, чи стоїть людина на обліку та у випадку, якщо вона не зареєстрована, направити відповідну повістку до територіального центру комплектування.

"Важливо підкреслити, що працівники ТЦК в таких випадках не можуть видавати повістку, наприклад, на відправлення до підрозділу частини, оскільки перед цим має видаватися повістка на актуалізацію військово-облікових даних призовників", — пояснив юрист.

Чи можуть працівники ТЦК перевіряти документи

Романчук зауважив, що важливо зазначити, що для того, щоб повістка була юридично значущою та мала певні наслідки, вона повинна містити актуалізовану інформацію про військовозобов'язаного, зокрема його місце реєстрації, а також ім'я, прізвище та по батькові.

"Очевидно, що для встановлення цих даних потрібно провести перевірку документів. Перевірка документів є законною, якщо працівники ТЦК здійснюють її разом з поліцейськими", — резюмував юрист.

Раніше ми повідомляли, що в Україні триває загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років отримують повістки для уточнення військово облікових даних. За цим документом необхідно з'явитися у ТЦК та СП у зазначену дату та час.