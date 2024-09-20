Военно-врачебная комиссия - наказание за отказ дообследования во время ВВК

Отказ от дообследования во время ВВК — что грозит военнообязанному
Часть военнообязанных граждан во время прохождения военно-врачебной комиссии могут отправить на дополнительное обследование. Отказ от обследования грозит административной ответственностью.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Сергей Богун.
Военно-врачебные комиссии во время общей мобилизации
В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленной после введения военного положения на всей территории страны.
Часть военнообязанных во время этого процесса может быть направлена на военно-врачебную комиссию, чтобы определить состояние годности граждан к службе в Вооруженных силах Украины.
Дообследование и отказ от этого процесса
Во время военно-врачебной комиссии для детальной оценки и объективного установления состояния здоровья гражданина его могут послать на дополнительное обследование в учреждениях здравоохранения.
Юрист Сергей Богун объяснил, что ждет военнообязанного, который откажется проходить дообследования.
"Будет административная ответственность", — подчеркнул юрист.
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