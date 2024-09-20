Военно-врачебная комиссия - наказание за отказ дообследования во время ВВК

Дообследование у офтальмолога. Фото: inseinin.com.ua

Часть военнообязанных граждан во время прохождения военно-врачебной комиссии могут отправить на дополнительное обследование. Отказ от обследования грозит административной ответственностью.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Сергей Богун.

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Военно-врачебные комиссии во время общей мобилизации

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленной после введения военного положения на всей территории страны.

Часть военнообязанных во время этого процесса может быть направлена на военно-врачебную комиссию, чтобы определить состояние годности граждан к службе в Вооруженных силах Украины.

Дообследование и отказ от этого процесса

Во время военно-врачебной комиссии для детальной оценки и объективного установления состояния здоровья гражданина его могут послать на дополнительное обследование в учреждениях здравоохранения.

Юрист Сергей Богун объяснил, что ждет военнообязанного, который откажется проходить дообследования.

"Будет административная ответственность", — подчеркнул юрист.