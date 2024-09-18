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Исключены из военного учета — нужно ли им обновлять ВУД

18 сентября 2024 23:49
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Нужно ли идти в ТЦК исключенным из военного учета – обновление данных
Мобильное приложение "Резерв+", требуемое исключенным из военного учета. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Граждане Украины, ранее исключенные с воинского учета, не должны возобновляться, обновлять военно-учетные документы или проходить военно-врачебную комиссию. Единственное, что они должны сделать, — это установить "Резерв+" и проследить, чтобы программа подтянула актуальные данные об их невоеннообязанности.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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В процессе оповещения на улицах группами от ТЦК некоторые исключенные с воинского учета граждане стали получать требование обратиться в территориальный центр комплектования или даже пройти военно-врачебную комиссию.

"Ни в коем случае не следует возобновляться на воинском учете и происходить ВВК, вы исключены из военного учета и невоеннообязаны", — говорится в ответе юристов на вопросы такого лица.

Установить "Резерв+" или отправить письмо в ТЦК

Единственное, что должны сделать исключенные с воинского учета, — это проследить, чтобы все их данные были внесены в реестр "Оберіг".

"Установите "Резерв+". Если ваш электронный военно-учетный документ будет сформирован как непригодный с исключением с воинского учета, то дело решено", — подчеркнули юристы.

Если же е-ВУД не будет сформирован с соответствующими данными — нужно отправить заказное письмо в ТЦК с заявлением о необходимости уточнения и исправления данных.

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