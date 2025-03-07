Как можно отказаться от контракта в ВСУ — правила

Военнослужащие ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

Гражданин, подписавший соглашение о контрактной службе в ВСУ, не может просто так отказаться от этой обязанности. Для отказа нужны обоснованные основания, указанные в законе "О воинской обязанности и военной службе".

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Часть военнослужащих в Вооруженных силах Украины проходит военную службу по контракту, подписав соответствующее соглашение.

К юристам обратился контрактник, который поинтересовался, возможно ли отказаться от службы в армии, если контракт уже подписал, но еще не получил на руки второй экземпляр соглашения и не прошел курс базовой общевойсковой подготовки.

Юристы объяснили, когда такой шаг является реальным.

Отказ от службы по контракту

Юрист Владислав Дерий отметил, что в целом это невозможно.

"Просто отказаться не получится", — подчеркнул Дерий.

Он добавил, что возможность отказаться от службы по контракту есть, но не из-за личного желания.

"Вам нужно иметь основание согласно части 5 статьи 26 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", — отметил юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, какой размер выплаты за первый контракт, подписанный с Вооруженными силами Украины.

Добавим, мы сообщали о том, какие преимущества службы в ВСУ по контракту.