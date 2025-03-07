Как можно отказаться от контракта в ВСУ — правила

Отказ от контракта ВСУ — когда это возможно
Гражданин, подписавший соглашение о контрактной службе в ВСУ, не может просто так отказаться от этой обязанности. Для отказа нужны обоснованные основания, указанные в законе "О воинской обязанности и военной службе".
Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Контрактная служба в ВСУ
Часть военнослужащих в Вооруженных силах Украины проходит военную службу по контракту, подписав соответствующее соглашение.
К юристам обратился контрактник, который поинтересовался, возможно ли отказаться от службы в армии, если контракт уже подписал, но еще не получил на руки второй экземпляр соглашения и не прошел курс базовой общевойсковой подготовки.
Юристы объяснили, когда такой шаг является реальным.
Отказ от службы по контракту
Юрист Владислав Дерий отметил, что в целом это невозможно.
"Просто отказаться не получится", — подчеркнул Дерий.
Он добавил, что возможность отказаться от службы по контракту есть, но не из-за личного желания.
"Вам нужно иметь основание согласно части 5 статьи 26 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", — отметил юрист.
Напомним, мы ранее писали о том, какой размер выплаты за первый контракт, подписанный с Вооруженными силами Украины.
Добавим, мы сообщали о том, какие преимущества службы в ВСУ по контракту.
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