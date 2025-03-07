Як можна відмовитися від контракту в ЗСУ - правила

Відмова від контракту ЗСУ — коли це можливо
Громадянин, який підписав угоду про контрактну службу в ЗСУ, не може просто так відмовитися від цього обов’язку. Для відмови потрібні обґрунтовані підстави, вказані у законі "Про військовий обов’язок та військову службу".
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Контрактна служба в ЗСУ
Частина військовослужбовців у Збройних силах України проходять військову службу за контрактом, підписавши відповідну угоду.
До юристів звернувся контрактник, який поцікавився, чи можливо відмовитися від служби в армії, якщо контракт уже підписав, але ще не отримав на руки другий екземпляр угоди і не пройшов курс базової загальновійськової підготовки.
Юристи пояснили, коли такий крок є реальним.
Відмова від служби за контрактом
Юрист Владислав Дерій наголосив, що загалом це не є можливим.
"Просто відмовитись не вийде", — підкреслив Дерій.
Він додав, що можливість відмовитися від служби за контрактом є, але не через особисте бажання.
"Вам потрібно мати підставу згідно частини 5 статті 26 ЗУ "Про військовий обов'язок та військову службу", — зазначив юрист.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, яким є розмір виплати за перший контракт, підписаний зі Збройними силами України.
Додамо, ми повідомляли про те, якими є переваги служби в ЗСУ за контрактом.
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