Как в Украине наказывают за отказ от повестки

Работники ТЦК с мужчиной. Фото иллюстративное: porady.org.ua

Гражданам, которые отказываются получать повестку, грозит административная ответственность. Речь идет о штрафе в размере 17–25 тысяч гривен.

Об этом сообщили адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

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Отказ от повестки

Правоведы отмечают, что отказ от повестки является нарушением правил воинского учета. Работники ТЦК и СП составляют акт об отказе, где указывают причины такого решения.

"Сам акт об отказе от повестки является подтверждением такого отказа и основанием для того, чтобы наступили последствия, связанные с отказом от повестки", — говорят юристы.



Отказ от повестки влечет за собой только штраф, а вот за отказ от прохождения ВВК или боевой повестки военнообязанного могут привлечь и к уголовной ответственности.

Кто может отказываться от повестки

От повестки отказываться есть смысл тем, чьи данные в документе указаны неправильно или без печати и подписи руководителя ТЦК и СП. Также основаниями для отказа является вручение документа человеком, который не имеет на это полномочий, и исключение военнообязанного с учета.

Ранее юрист объяснил, какое наказание грозит военнообязанным за игнорирование повесток. Таких граждан могут оштрафовать.

Также мы сообщали, что есть случаи, когда боевую повестку можно игнорировать. Это касается людей, которые проходят лечение или находятся на реабилитации.