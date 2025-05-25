Як в Україні карають за відмову від повістки

Відмова від повістки — як за таке порушення карають
Громадянам, які відмовляються отримувати повістку, загрожує адміністративна відповідальність. Йдеться про штраф у розмірі 17–25 тисяч гривень.
Про це повідомили адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери".
Відмова від повістки
Правознавці наголошують, що відмова від повістки є порушенням правил військового обліку. Працівники ТЦК та СП складають акт про відмову, де зазначають причини такого рішення.
"Сам акт про відмову від повістки є підтвердженням такої відмови та підставою для того, щоб настали наслідки, які пов'язані з відмовою від повістки", — кажуть юристи.
Відмова від повістки тягне за собою лише штраф, а от за відмову від проходження ВЛК або бойової повістки військовозобов'язаного можуть притягнули й до кримінальної відповідальності.
Хто може відмовлятися від повістки
Від повістки відмовлятися є сенс тим, чиї дані в документі зазначені неправильно або без печатки й підпису керівника ТЦК та СП. Також підставою для відмови є вручення документа людиною, яка не має на це повноважень, та виключення військовозобов'язаного з обліку.
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