Бойова повістка під час лікування - коли можна не з'являтися за бойовою повісткою

Чоловік на прийомі у лікаря. Фото: Freepik

Якщо громадянин, який отримав бойову повістку, перебуває на лікарняному, його не можуть мобілізувати. Такий же варіант теоретично можливий і під час реабілітації.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Коли бойову повістку можна проігнорувати

Бойова повістка, або ж мобілізаційне розпорядження, вручається громадянину, який уже пройшов військово-лікарську комісію і був визнаний придатним до військової служби.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він проігнорувати бойову повістку у ситуації, коли проходить лікування чи реабілітацію після лікування.

"Поважною причиною неявки за повісткою в даному випадку є лікарняний або лікування на стаціонарі", — зазначив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Бойова повістка під час реабілітації

"Що стосується реабілітації, то тут треба дивитись рекомендації профільного лікаря", — підкреслив юрист.

Айвазян пояснив, що відповідно до рекомендацій буде зрозуміло, чи треба обов’язково йти до ТЦК, чи можна проігнорувати мобілізаційне розпорядження, посилаючись на процес реабілітації.

"Можливо, і в цьому варіанті можна мати лікарняний", — наголосив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що таке бойова повістка і чим відрізняється від звичайної.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можуть вручити бойову повістку заброньованому.