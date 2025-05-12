Бойова повістка під час лікування - коли можна не з'являтися за бойовою повісткою

Лікування та реабілітація — чи можна ігнорувати бойову повістку
Якщо громадянин, який отримав бойову повістку, перебуває на лікарняному, його не можуть мобілізувати. Такий же варіант теоретично можливий і під час реабілітації.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Коли бойову повістку можна проігнорувати
Бойова повістка, або ж мобілізаційне розпорядження, вручається громадянину, який уже пройшов військово-лікарську комісію і був визнаний придатним до військової служби.
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він проігнорувати бойову повістку у ситуації, коли проходить лікування чи реабілітацію після лікування.
"Поважною причиною неявки за повісткою в даному випадку є лікарняний або лікування на стаціонарі", — зазначив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.
Бойова повістка під час реабілітації
"Що стосується реабілітації, то тут треба дивитись рекомендації профільного лікаря", — підкреслив юрист.
Айвазян пояснив, що відповідно до рекомендацій буде зрозуміло, чи треба обов’язково йти до ТЦК, чи можна проігнорувати мобілізаційне розпорядження, посилаючись на процес реабілітації.
"Можливо, і в цьому варіанті можна мати лікарняний", — наголосив адвокат.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що таке бойова повістка і чим відрізняється від звичайної.
Додамо, ми повідомляли про те, чи можуть вручити бойову повістку заброньованому.
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