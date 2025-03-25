Мобилизованный отказывается от присяги — наказание за отказ

Военная присяга в ВСУ. Фото: Объединенный учебно-тренировочный центр

Независимо от того, принял мобилизованный гражданин присягу или нет, он считается военнослужащим. За отказ же от присяги на военнослужащего может быть наложено дисциплинарное взыскание.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

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Одним из элементов военной службы является принятие военнослужащим присяги.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он отказаться от присяги — и будет ли считаться в такой ситуации военнослужащим.

"В этой ситуации лицо уже является военнослужащим, примет оно присягу или нет на данный статус не влияет", — пояснил адвокат Вячеслав Кирда.

Наказание за отказ от принятия присяги

Другой юрист, Владислав Дерий, пояснил, что за отказ от присяги на военнослужащего может быть наложена дисциплинарная ответственность.

Адвокат Евгений Александрович добавил, что такое наказание — дисциплинарное взыскание — предусмотрено статьей 45 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины.

"Однако, если мобилизованный не будет выполнять приказы командира (независимо от того принята присяга или нет) его могут привлечь к уголовной ответственности за неповиновение", — подчеркнул Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, какое наказание ждет военнослужащих за самовольное оставление части.

Добавим, мы сообщали о том, какое наказание предусматривает закон за уклонение от призыва.