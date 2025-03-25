Мобілізований відмовляється від присяги — покарання за відмову

Військова присяга в ЗСУ. Фото: Об’єднаний навчально-тренувальний центр

Незалежно від того, склав мобілізований громадянин присягу чи ні, він вважається військовослужбовцем. За відмову ж від присяги на військовослужбовця може бути накладене дисциплінарне стягнення.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Одним з елементів військової служби є складання військовослужбовцем присяги.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він відмовитися від присяги — і чи вважатиметься у такій ситуації військовослужбовцем.

"У цій ситуації особа вже є військовослужбовцем, складе вона присягу чи ні, на даний статус не впливає", — пояснив адвокат В’ячеслав Кирда.

Покарання за відмову від складання присяги

Інший юрист, Владислав Дерій, пояснив, що за відмову від присяги на військовослужбовця можуть накласти дисциплінарну відповідальність.

Адвокат Євген Олександрович додав, що таке покарання — дисциплінарне стягнення — передбачене статтею 45 Дисциплінарного статуту Збройних сил України.

"Проте, якщо мобілізований не буде виконувати накази командира (незалежно від того, складена присяга чи ні), його можуть притягнути до кримінальної відповідальності за непокору", — підкреслив Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, яке покарання чекає на військовослужбовців за самовільне залишення частини.

Додамо, ми повідомляли про те, яке покарання передбачає закон за ухилення від призову.