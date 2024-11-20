Отсрочка от мобилизации через религию — правила закона в Украине

Верующий. Фото: УНИАН

Когда Россия в результате своего вторжения угрожает жизни, здоровью, безопасности граждан и самому существованию государства, возникает острая потребность в надлежащем комплектовании Вооруженных Сил. Однако есть многочисленные случаи, когда граждане Украины не могут взять в руки оружие по религиозным соображениям. Имеют ли они на это право и могут ли их исключить из военного учета за это.

Об этом говорится в статье Национальной ассоциации адвокатов Украины.

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Согласно части 1 и 2 статьи 18 Международного пакта о гражданских и политических правах, каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право включает возможность выбора или принятия религии или убеждений по собственному выбору, а также свободу исповедовать их единолично или вместе с другими как публично, так и частно, через богослужения, религиозные обряды и учения. Никто не может быть принужден способом, ограничивающим его свободу иметь или принимать религию или убеждение по своему усмотрению.

Статья 9 Конвенции о защите прав человека и основных свобод также закрепляет право на свободу мысли, совести и религии, включая возможность изменять свою религию или убеждения. Свобода исповедовать религию или убеждение может быть осуществлена как лично, так и совместно с другими, публично или частно через богослужения, учения, религиозные обряды и практики. Однако это право может быть ограничено законом, если это необходимо в демократическом обществе для защиты общественной безопасности, публичного порядка, здоровья, морали или прав других лиц.

Могут ли в Украине освободить от военной службы по религиозным мотивам

Тем временем украинские суды придерживаются позиции, что освобождение от военной службы по религиозным мотивам невозможно. Так, 26 июля 2024 года Ахтырский горрайонный суд Сумской области вынес приговор по делу №583/3259/24. Член Религиозного центра Свидетелей Иеговы в Украине, который проходил военную подготовку в университете и получил военную специальность, однако отказался получить боевую повестку. Он объяснил свой отказ религиозными убеждениями, заявив, что готов к альтернативной службе, которая ему не была предложена.

Призыв обвиняемого на военную службу по мобилизации не означал обязательного использования оружия: учитывая его религиозные убеждения, он мог быть привлечен к ремонту техники, строительству укреплений, эвакуации раненых, перевозке грузов и другим задачам, не связанным с использованием оружия. Суд отметил, что никакие религиозные убеждения не могут оправдать уклонение гражданина Украины, признанного пригодным к службе, от мобилизации для выполнения конституционной обязанности защиты территориальной целостности и суверенитета страны от иностранной военной агрессии.

Могут ли в Украине оправдать за неявку в ТЦК из-за религиозных убеждений

В Украине есть случаи оправдательных приговоров. Например, лицо, которое с 1998 года было крещенным служителем Религиозного объединения Свидетелей Иеговы, не явилось в ТЦК за повесткой, что привело к возбуждению уголовного производства.

Суд учел, что религиозные убеждения этого лица сформировались задолго до начала особого периода и военного положения в Украине. Священник заявлял о своей готовности пройти альтернативную (невоенную) службу, не связанную с использованием оружия.

Таким образом он стремился реализовать свое право на свободу совести и вероисповедания, гарантированное Конституцией Украины, а также право на прохождение альтернативной (невоенной) службы. Суд не выявил и государственное обвинение не доказало, что у него был умысел уклониться от военной службы во время мобилизации в условиях военного положения. Отсутствие прямого умысла, требуемого статьей 336 УК для состава этого правонарушения, исключило законные основания для привлечения обвиняемого к уголовной ответственности.

Следовательно, положения специального нормативного акта ограничивают право на альтернативную службу только лицами, являющимися членами религиозных организаций, зарегистрированных по закону, вероучение которых несовместимо с исполнением воинских обязанностей. Закон не дает права на альтернативную службу лицам, не принадлежащим к таким религиозным организациям, независимо от особого правового режима, который может действовать в стране. Также ограничение права на альтернативную службу в условиях военного или чрезвычайного положения, включая срок действия таких ограничений, распространяется только на членов этих религиозных объединений.

Если верующего отказывают в альтернативной службе, это нарушение?

Таким образом, отказ в предоставлении невоенной службы лицам, не являющимся членами религиозных организаций, не является ограничением права, требующего дополнительного нормативного акта в условиях военного положения, поскольку Закон не предусматривает для этих лиц возможности выполнения военных обязанностей альтернативным способом.

Кроме того, альтернативная служба вводится вместо срочной военной службы, на которую призывают граждан 18–25 лет, определенных в ст. 15 Закона "О воинской обязанности и военной службе". Несмотря на это, закон не предусматривает возможности заменить военную службу при мобилизации на альтернативную в период особого положения.

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