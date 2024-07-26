Избегание ВВК - что ждет гражданина

Отказ от ВВК в ожидании отсрочки — какие будут санкции
Несмотря на поступление в колледж или вуз, военнообязанного гражданина могут мобилизовать в ВСУ в тот период, пока его не отнесут в учебное заведение. Если же этот гражданин попытается затянуть прохождение военно-врачебной комиссии, он будет оштрафован.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Отсрочка для студентов
Во время процесса всеобщей мобилизации часть военнообязанных граждан Украины имеет право на отсрочку от призыва.
Это касается, в частности, тех людей, которые учатся в заведениях профтехнического, высшего и высшего образования.
Наказание из-за затягивания ВЛК
Но в процессе поступления есть определенная проблема — зачисление, в частности, в колледжи, происходит с 1 сентября, а к тому времени поступающий может быть мобилизованным.
Юрий Айвазян, отвечая на вопрос такого гражданина, который уточнял, какое наказание его ждет в случае затягивания прохождения военно-врачебной комиссии до 1 сентября, отметил: "Согласно статье 210-1 КУоАП будет штраф от 17000 до 25000 грн".
Напомним, что украинские студенты имеют право на отсрочку от мобилизации, и это право сохраняется за ними даже тогда, когда они сменяют специальность — скажем, поступая в магистратуру после получения образовательной степени бакалавр.
Добавим, что есть три категории студентов, которые могут быть призваны на военную службу.
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