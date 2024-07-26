Избегание ВВК - что ждет гражданина

При прохождении ВВК. Фото: dzerkalo.media

Несмотря на поступление в колледж или вуз, военнообязанного гражданина могут мобилизовать в ВСУ в тот период, пока его не отнесут в учебное заведение. Если же этот гражданин попытается затянуть прохождение военно-врачебной комиссии, он будет оштрафован.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка для студентов

Во время процесса всеобщей мобилизации часть военнообязанных граждан Украины имеет право на отсрочку от призыва.

Это касается, в частности, тех людей, которые учатся в заведениях профтехнического, высшего и высшего образования.

Наказание из-за затягивания ВЛК

Но в процессе поступления есть определенная проблема — зачисление, в частности, в колледжи, происходит с 1 сентября, а к тому времени поступающий может быть мобилизованным.

Юрий Айвазян, отвечая на вопрос такого гражданина, который уточнял, какое наказание его ждет в случае затягивания прохождения военно-врачебной комиссии до 1 сентября, отметил: "Согласно статье 210-1 КУоАП будет штраф от 17000 до 25000 грн".

Напомним, что украинские студенты имеют право на отсрочку от мобилизации, и это право сохраняется за ними даже тогда, когда они сменяют специальность — скажем, поступая в магистратуру после получения образовательной степени бакалавр.

Добавим, что есть три категории студентов, которые могут быть призваны на военную службу.