Уникнення ВЛК - що чекає на громадянина

Під час проходження ВЛК. Фото: dzerkalo.media

Незважаючи на вступ до коледжу чи вишу, військовозобов’язаного громадянина можуть мобілізувати до ЗСУ в той період, поки його не зарахують до навчального закладу. Якщо ж цей громадянин спробує затягнути проходження військово-лікарської комісії, він буде оштрафований.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка для студентів

Під час процесу загальної мобілізації частина військовозобов’язаних громадян України має право на відстрочку від призову.

Це стосується, зокрема, тих людей, які навчаються у закладах профтехнічної, передвищої та вищої освіти.

Покарання через затягування ВЛК

Та в процесі вступу є певна проблема — зарахування, зокрема, до коледжів, відбувається з 1 вересня, а до того часу вступник може бути мобілізованим.

Юрій Айвазян, відповідаючи на питання такого громадянина, який уточнював, яке покарання на нього чекає у випадку затягування проходження військово-лікарської комісії до 1 вересня, зазначив: "Згідно статті 210-1 КУпАП буде штраф від 17000 до 25000 грн".

Нагадаємо, що українські студенти мають право на відстрочку від мобілізації, і це право зберігається за ними навіть тоді, коли вони змінюють спеціальність — скажімо, вступаючи в магістратуру після отримання освітнього ступеню бакалавр.

Додамо, що є три категорії студентів, яких можуть призвати на військову службу.