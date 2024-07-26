Уникнення ВЛК - що чекає на громадянина

Відмова від ВЛК в очікуванні відстрочки — які будуть санкції
Незважаючи на вступ до коледжу чи вишу, військовозобов’язаного громадянина можуть мобілізувати до ЗСУ в той період, поки його не зарахують до навчального закладу. Якщо ж цей громадянин спробує затягнути проходження військово-лікарської комісії, він буде оштрафований.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Відстрочка для студентів
Під час процесу загальної мобілізації частина військовозобов’язаних громадян України має право на відстрочку від призову.
Це стосується, зокрема, тих людей, які навчаються у закладах профтехнічної, передвищої та вищої освіти.
Покарання через затягування ВЛК
Та в процесі вступу є певна проблема — зарахування, зокрема, до коледжів, відбувається з 1 вересня, а до того часу вступник може бути мобілізованим.
Юрій Айвазян, відповідаючи на питання такого громадянина, який уточнював, яке покарання на нього чекає у випадку затягування проходження військово-лікарської комісії до 1 вересня, зазначив: "Згідно статті 210-1 КУпАП буде штраф від 17000 до 25000 грн".
Нагадаємо, що українські студенти мають право на відстрочку від мобілізації, і це право зберігається за ними навіть тоді, коли вони змінюють спеціальність — скажімо, вступаючи в магістратуру після отримання освітнього ступеню бакалавр.
Додамо, що є три категорії студентів, яких можуть призвати на військову службу.
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