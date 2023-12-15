Отказываются от собственного ребенка — к какой жуткой схеме готовы уклоняться

Военнослужащий с ребёнком. Фото: Воздушные силы Украины

В Украине продолжают мобилизовать мужчин на войну. Между этим, много тех, кто всячески пытаются избежать призыва.

Об одной из неудачных схем рассказала адвокат Кристина Очкур в телеграмм-канале "Дама в законе".

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Уклоняющие прибегают к необычным методам

Желающие избежать службы в ВСУ прибегают к самым удивительным методам. Например, женщина юридически отказывается от прав на ребенка, чтобы единственным опекуном остался отец. По закону мужчина, который самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего ребенка, не подлежит призыву.

"Если вы думаете, что в Украине можно просто прийти к нотариусу и написать какой-то документ об отказе от ребенка — это невозможно. В украинском законодательстве такого нет. Отказ от ребенка женщина может написать только в роддоме ", — объясняет юрист.

В противном случае есть только одна процедура — лишение родительских прав через суд.

"Для этого должны быть железобетонные основания. Участие в таких делах принимают органы опеки. Это не может быть так, что мама переписала ребенка на отца, пока идет мобилизация, а потом переоформила на себя. Нет, так не бывает ", — объясняет юрист.

По ее словам, в теории мужчина может инициировать лишение матери родительских прав через суд, а жена может просто согласиться с таким с соответствующим иском.

"И не хватало еще, чтобы что-то с кем-то случилось — мы в такие времена живем - и дети будут неизвестно где, потому что вы лишены родительских прав ", — говорит Очкур.

Напомним, в Украине продолжают действовать военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет вручают повестки для уточнения данных. Но бывают случаи, когда личности сознательно игнорируют этот документ и не появляются в ТЦК и СП.

Могут ли в таком случае объявить человека в розыск и что с этим делать, рассказал адвокат Роман Симутин.