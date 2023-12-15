Відмовляються від власної дитини — до якої моторошної схеми готові ухилянти

Військовослужбовець з дитиною. Фото: Повітряні сили України

В Україні продовжують мобілізувати чоловіків на війну. Поміж цим, чимало тих, хто усілякими способами намагаються уникнути призову.

Про одну із невдалих схем розповіла адвокатка Христина Очкур в телеграм-каналі "Пані у законі".

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Ухилянти вдаються до незвичних методів

Охочі уникнути служби в ЗСУ вдаються до найдивніших методів. Для прикладу, жінка юридично відмовляється від прав на дитину, щоб єдиним опікуном залишився батько. Згідно з законом, чоловік, який самотужки виховує неповнолітню дитину, не підлягає призову.

"Якщо ви думаєте, що в Україні можна просто прийти до нотаріуса і написати якийсь документ про відмову від дитини — це неможливо. В українському законодавстві такого немає. Відмова від дитини жінка може написати лише у пологовому будинку", — пояснює юристка.

В іншому випадку, є лише одна процедура — позбавлення батьківських прав через суд.

"Для цього мають бути залізобетонні підстави. Участь у таких справах беруть органи опіки. Це не може бути так, що мама переписала дитину на батька, поки йде мобілізація, а згодом переоформила на себе. Ні, так не буває", — пояснює юристка.

За її словами, в теорії чоловік може ініціювати позбавлення матері батьківських прав через суд, а дружина може просто погодитись із таким з відповідним позовом.

"І не вистачало ще, щоб щось з кимось трапилося — ми в такі часи живемо — і діти будуть невідомо де, тому що ви позбавлені батьківських прав", — каже Очкур.

Нагадаємо, в Україні продовжують діяти воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років вручають повістки для уточнення даних. Та бувають випадки, коли особи свідомо ігнорують цей документ і не з'являються до ТЦК та СП.

Чи можуть у такому разі оголосити людину у розшук та що з цим робити, розповів адвокат Роман Сімутін.