Отсрочка для студентов — отсрочка после восстановления в вузе

Студент на занятии. Фото: "Цензор.нет"

Если студент, не закончив обучение, возобновился на том же образовательном уровне, он все же может получить отсрочку от мобилизации. Но для этого ему придется через суд обязать Министерство образования исправить запись в справке ЕГЭБО.

Об этом на портале Юристи.UA написала адвокат Ангелина Лысак.

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Студенты имеют право на отсрочку от мобилизации, но у некоторых из них возникли проблемы со справкой ЕГЭБО о последовательности полученного образования, поскольку они не завершили обучение, а спустя некоторое время вернулись на тот же образовательный уровень.

Такая ситуация интерпретируется как нарушение последовательности полученного образования, хотя фактически студент не получил образование на том уровне, на который восстанавливается.

Юристы объяснили, что делать студентам в такой ситуации.

Как заставить Минобразования исправить справку ЕГЭБО

"Отсрочка будет только в случае, если обязать Министерство образования исправить запись о Вас в справке из базы ЕГЭБО, поскольку после повторного поступления на магистратуру в справке будет пометка, что Вы нарушаете последовательность получения образования", — пояснила адвокат Ангелина Лысак студенту, который восстановился на учебе в магистратуре.

Юрист добавила, что обязать Минобразования исправить данные можно только через суд.

"Уже есть положительные судебные решения по таким делам", — заверила Лысак.

Напомним, мы ранее писали о том, могут ли студенты в 2025 году оформить отсрочку от мобилизации в приложении "Резерв+".

Добавим, мы сообщали о том, без какого документа студентам могут не продлить отсрочку.