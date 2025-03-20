Відстрочка для студентів — відстрочка після відновлення у виші

Студент на занятті. Фото: "Цензор.нет"

Якщо студент, не закінчивши навчання, поновився на тому ж освітньому рівні, він все ж може отримати відстрочку від мобілізації. Але для цього йому потрібно буде через суд змусити Міністерство освіти виправити запис у довідці ЄДЕБО.

Про це на порталі Юристи.UA написала адвокатка Ангеліна Лисак.

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Відстрочка після поновлення на навчанні

Студенти мають право на відстрочку від мобілізації, але у деяких з них виникли проблеми з довідкою ЄДЕБО про послідовність здобутої освіти, оскільки вони не завершили навчання, а через деякий час повернулися на той самий освітній рівень.

Така ситуація інтерпретується як порушення послідовності здобутої освіти, хоча фактично студент не здобув освіту на тому рівні, на якому відновлюється.

Юристи пояснили, що робити студентам у такій ситуації.

Як примусити Міносвіти виправити довідку ЄДЕБО

"Відстрочка буде тільки у випадку, якщо зобов'язати Міністерство освіти виправити запис про Вас в довідці з бази ЄДЕБО, оскільки після повторного вступу на магістратуру у довідці буде помітка, що Ви порушуєте послідовність здобуття освіти", — пояснила адвокатка Ангеліна Лисак студенту, який відновився на навчанні у магістратурі.

Юристка додала, що зобов’язати Міносвіти виправити дані можна лише через суд.

"Вже є позитивні судові рішення у таких справах", — запевнила Лисак.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть студенти в 2025 році оформити відстрочку від мобілізації у застосунку "Резерв+".

Додамо, ми повідомляли про те, без якого документу студентам можуть не продовжити відстрочку.