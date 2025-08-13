Відео
Відомий співак відповів, чи готовий до мобілізацїі

Відомий співак відповів, чи готовий до мобілізацїі

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 04:30
Wellboy розповів про готовність до мобілізації та військову підготовку
Антон Вельбой. Фото: Ігор Ткач (Радіо Промінь)

Український виконавець Wellboy (справжнє ім'я — Антон Вельбой, — Ред.) не має бронювання від військового призову. Співаку нещодавно виповнилося 25 років — він офіційно став військовозобов'язаним і може отримати повістку.

Про це музикант розповів в інтерв'ю OBOZ.UA.

Ставлення Wellboy до мобілізації

Антон наголосив, що не планує тікати з України. Якщо йому вручать повістку, готовий долучитися до війська.

"Поки що повісток не отримував, і на вулиці мене не зупиняли. Тільки ж нещодавно досяг цього віку (25 років, — Ред.). Якщо ж мені вручать повістку або зупинять для перевірки, я, звичайно, виконуватиму всі вимоги чинного законодавства", — зазначив співак.

За словами Wellboy, військову підготовку він не проходив.

"Багато хто робить це для себе, але я ще не встиг. До того ж зараз трохи погладшав, став, як тефтель", — зізнався хлопець.

Нагадаємо, у січні поточного року Wellboy порушив комендантську годину. Співак перебував на вулиці близько другої ночі, тоді як до п'ятої ранку прогулюватися Києвом забороняється за винятком випадків, коли потрібно пройти до укриття.

Також ми повідомляли, що під час подання заяви на відстрочку військовозобов'язані можуть стикнутися із проблемами. Таких громадян навіть можуть мобілізувати.

музика військовий призов Wellboy співак мобілізація військовозобов'язані
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
