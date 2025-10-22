Из-за военного положения у границы надо иметь особые документы — какие именно

Пограничники ГПСУ. Иллюстративное фото: ГПСУ

Как известно, в Украине действует военное положение и усиленный режим проверки документов. Особенно это касается мужчин, которые находятся или отдыхают в горах в зоне несения службы пограничных сил.

О нюансах проверки документов у границы коллегам из 24 Канала объяснил помощник начальника Черновицкого пограничного отряда, начальник пресс-службы, подполковник Игорь Заруднев.

Реклама

Читайте также:

Какие документы надо иметь у границы Украины

По словам Заруднева, передвижение и деятельность в пограничной полосе регулируются постановлением Кабинета Министров Украины №1147 о пограничном режиме, которое содержит значительные изменения.

Обязательными документами являются удостоверения личности. Для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет во время действия военного положения — это военно-учетный документ. Кроме того, необходимо получить письменное разрешение руководителя органа охраны государственной границы на участке, где планируется пребывание.

Например, для пребывания на территории Мукачевского пограничного отряда требуется разрешение от начальника этого отряда, а для Черновицкого — соответственно от начальника Черновицкого отряда.

Напомним, Верховная Рада уже 17-й раз продлила действие военного положения в Украине еще на 90 дней. Такие ограничения будут действовать с 5 ноября 2025 года до февраля 2026 года.

Также ранее сообщалось, снизят ли в Украине мобилизационный возраст до 23 лет.