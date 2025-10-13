Видео
Дата публикации 13 октября 2025 01:30
В следующем году мобилизационный возраст могут снизить до 23 лет — заявление комбата
Командир батальона беспилотных систем 29-й отдельной зенитно-ракетной бригады "ХАМ". Фото: armyinform.com

Сейчас война только для бедных, но уже в следующем году ситуация может измениться. В частности, речь идет о снижении мобилизационного возраста до 23 лет.

Об этом в интервью Анне Максимчук заявил командир батальона беспилотных систем 29-й отдельной зенитно-ракетной бригады "ХАМ".

Читайте также:

Вероятность снижения мобилизационного возраста в Украине

"Война, к сожалению, для бедных, но в следующем году, думаю, дойдет и до богатых. Снизят мобилизационный ресурс в любом случае. Я думаю, до 23 лет снизят сразу", — отметил военный.

По его мнению, до 18 лет снижать мобилизационный возраст не будут, а вот снижение до 23 лет вполне возможно. Люди заканчиваются, а держать линию боевого соприкосновения надо — без пехоты никак.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса заявил, что в Украине не планируют снижать мобилизационный возраст. По его словам, на данный момент такую инициативу даже не рассматривают.

Также мы сообщали, как МОН борется с уклонистами, которые поступают на аспирантуру, чтобы избежать призыва. Чтобы не допустить таких нарушений, в университетах проводят проверки.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
