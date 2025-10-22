Через воєнний стан біля кордону треба мати особливі документи — які саме

Прикордонники ДПСУ. Ілюстративне фото: ДПСУ

Як відомо, в Україні діє воєнний стан та посилений режим перевірки документів. Особливо це стосується чоловіків, які знаходяться чи відпочивають у горах в зоні несення служби прикордонних сил.

Про нюанси перевірки документів біля кордону колегам з 24 Каналу пояснив помічник начальника Чернівецького прикордонного загону, начальник пресслужби, підполковник Ігор Заруднєв.

Які документи треба мати біля кордону України

За словами Заруднєва, пересування та діяльність в прикордонній смузі регулюються постановою Кабінету Міністрів України №1147 про прикордонний режим, яка містить значні зміни.

Обов'язковими документами є посвідчення особи. Для чоловіків віком від 18 до 60 років під час дії воєнного стану — це військово-обліковий документ. Крім того, необхідно отримати письмовий дозвіл керівника органу охорони державного кордону на ділянці, де планується перебування.

Наприклад, для перебування на території Мукачівського прикордонного загону потрібен дозвіл від начальника цього загону, а для Чернівецького — відповідно від начальника Чернівецького загону.

Нагадаємо, Верховна Рада вже 17-й раз продовжила дію воєнного стану в Україні ще на 90 днів. Такі обмеження діятимуть з 5 листопада 2025 року до лютого 2026 року.

Також раніше повідомлялося, чи знизять в Україні мобілізаційний вік до 23 років.