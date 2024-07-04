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Отправка многодетных мужчин на ВВК — что говорит закон

4 июля 2024 13:16
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Имеют ли право ТЦК отправлять многодетных мужчин на ВВК
Многодетный отец. Фото: LexInform
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Многодетные родители имеют право отсрочки от мобилизации в особый период. Причем территориальные центры комплектования, рассматривая заявления таких военнообязанных, не имеют права направлять их на военно-врачебные комиссии, поскольку эта категория граждан не подлежит призыву.

Об этом на портале b2bconsult написала адвокат Марина Бекало.

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Во время всеобщей мобилизации, которая происходит в Украине во время действия военного положения, часть военнообязанных имеет право на отсрочку от призыва.

Так, имеют законное право не служить в Вооруженных силах Украины военнообязанных граждан, имеющих на иждивении трех или более несовершеннолетних детей.

Направление на комиссию незаконно

Отсрочка этой категории военнообязанных предоставляется после подачи заявления и рассмотрения его на комиссии ТЦК и СП.

"Обращаю внимание, что до принятия комиссией решения Вас не имеют права направлять на медицинское освидетельствование ВВК, и Вы не подвергаетесь призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период", — отвечая на вопрос такого гражданина, подчеркнула юрист.

Напомним, что в Украине 18 мая вступил в силу закон о мобилизации, согласно которому ТЦК и СП могут потребовать от многодетных родителей дополнительный документ. Теперь им нужно нотариально доказать участие в материальном содержании детей.

Добавим, что украинцев, которые содержат трех и более детей, могут мобилизовать. Речь идет о гражданах, не уплачивающих алименты.

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