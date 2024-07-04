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Відправка багатодітних чоловіків на ВЛК — що говорить закон

4 липня 2024 13:16
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Чи мають право ТЦК відправляти багатодітних чоловіків на ВЛК
Багатодітний батько. Фото: LexInform
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Багатодітні батьки мають право на відстрочку від мобілізації у особливий період. При чому територіальні центри комплектування, розглядаючи заяви таких військовозобов’язаних, не мають права направляти їх на військово-лікарські комісії, бо ця категорія громадян не підлягає призову.

Про це на порталі b2bconsult написала адвоката Марина Бекало.

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Відстрочка для багатодітних

Під час загальної мобілізації, яка відбувається в Україні під час дії воєнного стану, частина військовозобов’язаних має право на відстрочку від призову.

Так, мають законне право не служити у Збройних силах України військовозобов’язані громадяни, які мають на утриманні трьох чи більше неповнолітніх дітей.

Направлення на комісію незаконне

Відстрочка цій категорії військовозобов’язаних надається після подачі заяви та розгляду її на комісії ТЦК та СП.

"Звертаю увагу, що до  ухвалення комісією рішення Вас не мають права направляти на медичний огляд ВЛК, та Ви не підлягаєте призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період", — відповідаючи на питання такого громадянина, наголосила юристка.

Нагадаємо, що у Україні 18 травня набув чинності закон про мобілізацію, згідно з яким у ТЦК та СП можуть вимагати від багатодітних батьків додатковий документ. Тепер їм треба нотаріально довести участь у матеріальному утриманні дітей.

Додамо, що  українців, які мають на утриманні трьох і більше дітей, можуть мобілізувати. Йдеться про громадян, які не сплачують аліменти.

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