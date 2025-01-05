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Отпуск по семейным обстоятельствам — права военного

5 января 2025 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отпуск для военного по семейным обстоятельствам — кто и когда имеет право
Военнослужащий с младенцем. Фото: 1.zt.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнослужащий, у которого родился ребенок, имеет право на отпуск по семейным обстоятельствам. Для этого он должен предоставить на имя командира рапорт, к которому надо приложить копию свидетельства о рождении ребенка.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Вячеслав Кирда.

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Отпуск по семейным обстоятельствам

Военнослужащий Вооруженных сил Украины имеет право на основной ежегодный оплачиваемый отпуск, а также на дополнительные отпуска при определенных условиях.

Юрист Вячеслав Кирда напомнил, что закон позволяет брать отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 календарных дней.

Какие документы нужны

Юрист объяснил, как именно получить этот отпуск.

"Для этого нужно совершить активные действия, советую подать рапорт на командира воинской части", — подчеркнул Кирда.

К рапорту надо приложить копию свидетельства о рождении ребенка.

Напомним, мы ранее писали о том, что военные ВСУ имеют право на льготы для оплаты ЖКХ.

Также мы сообщали, предоставляют ли военным выплаты за неиспользованные дни отпуска.

ВСУ дети отпуск рапорт военнослужащие

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