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Відпустка за сімейними обставинами — права військового

5 січня 2025 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Відпустка для військового за сімейних обставин — хто і коли має право
Військовослужбовець з немовлям. Фото: 1.zt.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовослужбовець, у якого народилася дитина, має право на відпустку за сімейними обставинами. Для цього він має надати на ім’я командира рапорт, до якого треба додати копію свідоцтва про народження дитини.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист В’ячеслав Кирда.

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Відпустка за сімейними обставинами

Військовослужбовець Збройних сил України має право на основну щорічну оплачувану відпустку, а також на додаткові відпустки за певних умов.

Юрист В’ячеслав Кирда нагадав, що закон дозволяє брати відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше 10 календарних днів.

Які документи потрібні

Правник пояснив, як саме отримати цю відпустку.

"Для цього потрібно вчинити активні дії, раджу подати рапорт на командира військової частини", — підкреслив Кирда.

До рапорту треба додати копію свідоцтва про народження дитини.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що військові ЗСУ мають право на пільги для оплати ЖКГ.

Також ми повідомляли, чи надають військовим виплати за невикористані дні відпустки.

ЗСУ діти відпустка рапорт військовослужбовці

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